Григорія Чапкіса поховали: Найяскравіші цитати легенди у шоу "Танці з зірками"

Він був найсуворішим суддею проєкту.

Народний артист України Григорій Чапкіс, якого поховали на Байковому кладовищі 18 червня, всенародним улюбленцем став 2006-го, коли у віці 76 років з’явився в журі шоу "Танці з зірками".

Він був найсуворішим суддею, не шкодував критики навіть для найсильніших учасників. Але і за успіхи на паркеті хвалив рясно. Коли Григорій Миколайович пропускав ефір "Танців із зірками", канал "1+1" отримував шквал запитань від глядачів - "Де Чапкіс?". У день, коли країна прощається з Григорієм Чапкісом, пригадуємо найяскравіші його репліки, йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Мені дуже сподобалося, хороший хлопчик, єдине запитання - навіщо це ліжко?

Еммануель, ви знову довели, що малий золотник та дорогий. Ви ще раз довели, що ми, маленькі чоловіки можемо принести стільки ж задоволення, скільки і великі чоловіки

Марчіне, ти забрав мою партнерку. Я танцював з Анею, а тепер вона з тобою, а на ґрунті ревнощів я здатний на все!

Памела, що я хочу сказати. Ви мене зачарували, ваша краса невимовна! Але я не розумію, чому ви економите свої стегна!

Я не настільки освічений, щоб говорити коротко. Я дуже коротко, години на півтори, розповім історію танго. Це молодий зовсім танець, йому лише 150 років

Ви нам показали танець і хор. Хор мені дуже сподобався. Буває так, що танцюю в ритм, але не в музику, у вас не було ні одного, ні іншого.

Щоб бути схожим на тебе, я вирішив продати своє волосся, може вона колись переплутає мене

Чому в раю так добре? Тому що там немає суддів!

Танець без думки - це все одно, що людина без душі.

Євгене, я в захваті, така жінка!

Ось така доля у нас. Коли танцюєте добре, молодці - ви, а коли погано - винні судді.

Мені здається, Олег зараз зробив більше, ніж може, але менше, ніж хотів.

Ви довели, що бажання кохання - більше ніж кохання, блискучий номер!

Новини України: вислови Григорія Чапкіса, які запам`яталися своєю яскравістю

Нагадаємо, раніше родичка Григорія Чапкіса пригадала напутні слова хореографа незадовго до смерті. Також розповів, яким був зірка, його колега.

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