Григорія Чапкіса поховали: Найяскравіші цитати легенди у шоу "Танці з зірками"

Він був найсуворішим суддею проєкту.
Народний артист України Григорій Чапкіс, якого поховали на Байковому кладовищі 18 червня, всенародним улюбленцем став 2006-го, коли у віці 76 років з’явився в журі шоу "Танці з зірками".
Він був найсуворішим суддею, не шкодував критики навіть для найсильніших учасників. Але і за успіхи на паркеті хвалив рясно. Коли Григорій Миколайович пропускав ефір "Танців із зірками", канал "1+1" отримував шквал запитань від глядачів - "Де Чапкіс?". У день, коли країна прощається з Григорієм Чапкісом, пригадуємо найяскравіші його репліки, йдеться у сюжеті ТСН.19:30.
- Мені дуже сподобалося, хороший хлопчик, єдине запитання - навіщо це ліжко?
- Еммануель, ви знову довели, що малий золотник та дорогий. Ви ще раз довели, що ми, маленькі чоловіки можемо принести стільки ж задоволення, скільки і великі чоловіки
- Марчіне, ти забрав мою партнерку. Я танцював з Анею, а тепер вона з тобою, а на ґрунті ревнощів я здатний на все!
- Памела, що я хочу сказати. Ви мене зачарували, ваша краса невимовна! Але я не розумію, чому ви економите свої стегна!
- Я не настільки освічений, щоб говорити коротко. Я дуже коротко, години на півтори, розповім історію танго. Це молодий зовсім танець, йому лише 150 років
- Ви нам показали танець і хор. Хор мені дуже сподобався. Буває так, що танцюю в ритм, але не в музику, у вас не було ні одного, ні іншого.
- Щоб бути схожим на тебе, я вирішив продати своє волосся, може вона колись переплутає мене
- Чому в раю так добре? Тому що там немає суддів!
- Танець без думки - це все одно, що людина без душі.
- Євгене, я в захваті, така жінка!
- Ось така доля у нас. Коли танцюєте добре, молодці - ви, а коли погано - винні судді.
- Мені здається, Олег зараз зробив більше, ніж може, але менше, ніж хотів.
- Ви довели, що бажання кохання - більше ніж кохання, блискучий номер!
Нагадаємо, раніше родичка Григорія Чапкіса пригадала напутні слова хореографа незадовго до смерті. Також розповів, яким був зірка, його колега.