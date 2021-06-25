GROSU у новому кліпі приміряла спокусливий образ відомої злочинниці

Співачка представила кліп на пісню "Малиновые губы".

Популярна співачка GROSU, яка нещодавно відсвяткувала своє 26-річчя, потішила шанувальників новою відеороботою.

Так, зірка випустила кліп на свій свіжий хіт "Малиновые губы", в якому з’явилася в кадрі в образі головної героїні фільму “Круелла”.

пресслужба Аліни Гросу

"Тільки-но я переглянула цю картину, то негайно вирішила зануритися в цю атмосферу ще раз, але вже у власній інтерпретації. Мене настільки надихнули історія, образи та гра акторів фільму, що я почала представляти у своїй голові, якою Круеллою зможу бути я", - зазначила Аліна.

Реалізувати задумане співачки та придумати сценарій для кліпу допомогла відома українська режисерка Олена Вінярська.

"Аліну Гросу знають усі й дуже давно. Її творчий шлях настільки унікальний і багатий на події, що ми з командою постаралися обіграти це все в її нових образах! У кліпі показані різні гучні історії з її життя. А шлейф сукні, який тягнеться по землі — це і є її історія, її злети й падіння, досвід", - прокоментувала образ зірки режисерка.

У кліпі були задіяні далматинці, кабріолет, черепи та багато інших елементів, які максимально передавали стилістику гучного фільму. Спеціально для зйомок було розроблено унікальні сукні, створені із сотень газетних вирізок, і перуки.

пресслужба Аліни Гросу

"Це не перший мій досвід роботи з тваринами на майданчику. Було непросто стояти на високих підборах, співати й утримувати неслухняних собак на повідках. Ми спробували зробити казку, де моя героїня зачаровує своєю енергією та чарами всіх тих, хто трапиться на її шляху", - зазначила співачка.

Шанувальники оцінили роботу зірки, засипавши її компліментами у коментарях до відео.

Це чудово! Круелла вдалася! Браво! Навіть краще!

Це щось! Ніколи не бачила нічого подібного! Які образи, які сцени, який кліп. Аліна, ви просто богиня!

Кожен трек окремий вид мистецтва. Ви велика молодець.

Нагадаємо, не так давно Аліна Гросу офіційно підтвердила стосунки з відомим російським актором Романом Полянським. Співачка зауважила, що і так все і всім давно зрозуміло.

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