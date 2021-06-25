GROSU у новому кліпі приміряла спокусливий образ відомої злочинниці

Співачка представила кліп на пісню "Малиновые губы".
Популярна співачка GROSU, яка нещодавно відсвяткувала своє 26-річчя, потішила шанувальників новою відеороботою.
Так, зірка випустила кліп на свій свіжий хіт "Малиновые губы", в якому з’явилася в кадрі в образі головної героїні фільму “Круелла”.
"Тільки-но я переглянула цю картину, то негайно вирішила зануритися в цю атмосферу ще раз, але вже у власній інтерпретації. Мене настільки надихнули історія, образи та гра акторів фільму, що я почала представляти у своїй голові, якою Круеллою зможу бути я", - зазначила Аліна.
Реалізувати задумане співачки та придумати сценарій для кліпу допомогла відома українська режисерка Олена Вінярська.
"Аліну Гросу знають усі й дуже давно. Її творчий шлях настільки унікальний і багатий на події, що ми з командою постаралися обіграти це все в її нових образах! У кліпі показані різні гучні історії з її життя. А шлейф сукні, який тягнеться по землі — це і є її історія, її злети й падіння, досвід", - прокоментувала образ зірки режисерка.
У кліпі були задіяні далматинці, кабріолет, черепи та багато інших елементів, які максимально передавали стилістику гучного фільму. Спеціально для зйомок було розроблено унікальні сукні, створені із сотень газетних вирізок, і перуки.
"Це не перший мій досвід роботи з тваринами на майданчику. Було непросто стояти на високих підборах, співати й утримувати неслухняних собак на повідках. Ми спробували зробити казку, де моя героїня зачаровує своєю енергією та чарами всіх тих, хто трапиться на її шляху", - зазначила співачка.
Шанувальники оцінили роботу зірки, засипавши її компліментами у коментарях до відео.
- Це чудово! Круелла вдалася! Браво! Навіть краще!
- Це щось! Ніколи не бачила нічого подібного! Які образи, які сцени, який кліп. Аліна, ви просто богиня!
- Кожен трек окремий вид мистецтва. Ви велика молодець.
Нагадаємо, не так давно Аліна Гросу офіційно підтвердила стосунки з відомим російським актором Романом Полянським. Співачка зауважила, що і так все і всім давно зрозуміло.