Гучне повернення: стало відомо ім'я нового ведучого шоу "Твій День" на 1+1

До команди ведучих популярного денного шоу приєднається Костянтин Грубич.

30 грудня під час ефіру інфотейнмент-шоу "Твій День" на 1+1 стало відомо ім'я нового ведучого проєкту.

Відомий український журналіст, улюблений мільйонами телеведучий та автор програм із 30-річним досвідом роботи на українському ТБ Костянтин Грубич вестиме проєкт "Твій день".

Для Костянтина звістка про те, що він стане ведучим "Твого Дня", стала справжньою несподіванкою, адже сьогодні він завітав до студії як гість та мав разом з Володимиром Рабчуном приготувати запечену курку та олів'є.

пресслужба каналу "1+1"

Просто під час обіду у прямому ефірі ведучі відкривали печиво із передбаченнями, і Костянтин, прочитавши своє, декілька секунд не міг підібрати слів.

"Ти новий ведучий "Твого дня" - було написано у передбаченні. Ведучі, які тримали сюрприз у таємниці весь ефір, емоційно привітали Костянтина, а він сам та Стася Ровінська не змогли стримати сліз. Емоційним стало і привітання ведучої ТСН Тиждень Алли Мазур. Вона від усього колективу новинної програми, у якій працює Грубич, привітала його та побажала успіху. Цікаво, що за кулісами зіркового тата підтримувала донька Влада, яка також нічого не підозрювала про сюрприз.

"Я надзвичайно вражений. Адже завжди відчував, що моє місце – у прямому ефірі. Такого формату як "Твій день" я чекав більше 20 років. За цей час я опанував різні жанри, після роботи ведучим став репортером, а тепер знову ведучим. Я щасливий, - сказав Костянтин Грубич. - Я додам неспокою, щирості, авантюризму, але в той же час і журналістської складової. Я маю вже декілька ідей, наприклад, зробити виїзні студії не лише із міст, а і з сіл, адже я дуже люблю спілкуватись із людьми".

Костянтин Грубич / пресслужба каналу "1+1"

Творці проєкту також тепло привітали Костянтина з новим етапом в його кар'єрі:

"Костянтин Грубич - без перебільшення легендарний ведучий. Завдяки Кості мільйони українців ще дітьми побачили і відчули, яким може і має бути сучасне українське телебачення українською мовою. Минуло багато років, а Костянтин Грубич не просто бренд, Грубич - знову тренд. Тому що жива енергія, безумовна любов до життя і непідробна цікавість до людей і їхніх історій - це завжди головне. Сучасне телебачення сьогодні, як ніколи - про історії і емпатію. Тому особливо цікаво починати з нового року нову історію "Твого дня" з Костянтином Грубичем. Несподіване і поки таємне тріо ведучих, впевнений, стане вибухом у новому сезоні", - сказав продюсер шоу Єгор Гордєєв.

пресслужба каналу "1+1"

пресслужба каналу "1+1"

пресслужба каналу "1+1"

Глядачі зможуть побачити Костянтина Грубича у команді ведучих інфотейнмент-шоу "Твій день" вже наступного сезону проєкту. Якими будуть трійки ведучих – дивіться в ефірі 1+1.

Досьє:

Костянтин Грубич родом із Полтавщини, йому 53 роки, більшість із яких він присвятив розвитку українського телебачення. Цікаво, що співпраця Костянтина Грубича з 1+1 розпочалася ще в 90-х роках, коли він був запрошений розробити дитячо-юнацьке мовлення телеканалу. У 1998 Костянтин був спершу автором і ведучим щоденної програми "Дитячий сеанс", а згодом – ведучим культового денного проєкту "Не всі вдома" на 1+1. Частка теледивлення "Не всі вдома" досягала 50%. Глядачі запам'ятали, як усією країною шукали рожеву свинку Піггі, яку Костянтин разом із співведучою Олександрою Лозинською ховали у студії, а телеглядачі телефонували та відгадували, де вона знаходиться. Цікаво, що на проєкті Костянтин працював разом із родиною, наприклад, асистентом режисера була його дружина Світлана.

2000 року Костянтин працював репортером ТСН, а 2006 року глядачі спостерігали за ним як ведучим "Сніданку з 1+1". Пізніше журналіст виступав автором та сценаристом таких кулінарних проєктів як "Смачна країна" та "Знак якості". А від жовтня 2018 року Костянтин Грубич – спеціальний кореспондент та ведучий рубрики "Польова кухня" "ТСН-тиждень" на 1+1. У пошуках автентичних кулінарних рецептів об'їздив усю країну.

2006-го отримав премію "Телетріумф" у номінації "Репортер", а 2019 року став учасником масштабної соціальної кампанії "Забути про вік", направленої на протидію ейджизму щодо людей елегантного віку, ініційованої 1+1 media. Окрім журналістської діяльності, активно веде свої блоги у YouTube, де має 96,4 тис. підписників, та Instagram (36,9 тис. підписників).

Дивіться наступний сезон інфотейнмент-шоу "Твій День" у оновленому складі вже від 17 січня 2022 року.

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