Гучні зради в українському шоубізнесі: хто з зірок мав інтрижки на стороні

Зрада – неабияк болісний досвід у стосунках пари, а деякі знаменитості про це знають не з чуток.

Іноді зіркам теж доводиться стикатися з невірністю другої половинки. Одним вдається вберегти стосунки, а для інших – зрада коханого чи коханої стала фінальної крапкою у стосунках.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує вашій увазі добірку про українських знаменитостей, які зраджували другу половинку.

Володимир Шумко

Актор та гуморист Володимир Шумко до зради ставиться вкрай негативно. Утім, такий досвід у його житті був, через що коміку неабияк соромно. Шумко зізнався, що він тоді був на підпитку і не розуміє, чому так вчинив. Актор не став розповідати, чи зрадив він у колишніх стосунках чи дружині, з якою сім років у шлюбі. Однак гуморист додав, що обраниці тоді все розповів і вони зрозуміли одне одного.

Володимир Шумко / Фото: instagram.com/vovashumko

Сергій Бабкін

Співак зраджував свою дружину Сніжану на початку його сольної кар'єри. Зокрема, це ставалося після концертів, коли він був без коханої. Як зізнався Бабкін, він зрадив дружину з понад 100 коханками, щоправда, інтим був за гроші жінками легкої поведінки. Врешті, артист зізнався Сніжані та благав його пробачити. Спочатку Бабкіна була рішуче налаштована розлучитися з чоловіком-зрадником. Врешті, вона йому пробачила, подружжя змогло вберегти шлюб.

Сергій та Сніжана Бабкіни / Фото: instagram.com/babkin_official

Ольга Сумська

Акторка зрадила свого колишнього чоловіка Євгена Паперного. Це сталося ще у молодості. Тоді Ольга Сумська зустріла актора Віталія Борисюка, і вони просто втратили голову одне від одного. Парочка закрутила роман. Паперний про це дізнався та не зміг пробачити зради, тож подружжя розлучилося. Згодом Сумська вийшла заміж за Борисюка. Та, як раніше зізнавалась акторка, в їхньому шлюбі теж не все було солодко. За словами артистки, вони мали інтрижки на стороні. Але, коли шлюб подружжя був на межі розлучення, вони пообіцяли, що більше не будуть ні з ким фліртувати.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк / Фото: instagram.com/olgasumska

Юрій Нікітін

Нині закохані є однією з найміцніших пар в шоубізнесі, але так було не завжди. У 2000-х роках продюсер зрадив Ольгу Горбачову. Тоді співачка не змогла цього пробачити і подружжя розлучилося. Однак Нікітін зрозумів, що хоче бути лише з родиною. Продюсер повернувся до Горбачової, а та таки дала їхнім стосункам другий шанс. Врешті, пара вдруге одружилася.

Ольга Горбачова і Юрій Нікітін / Фото: instagram.com/gorbachovaolga

В'ячеслав Узелков

Про зраду спортсмена розповіла його колишня дружина – Марина Боржемська – вже після їхнього розлучення. Тренерка зізналася, що про це дізналась випадково, коли помітила листування чоловіка з коханкою. Тим не менш, Марина хотіла врятувати їхній шлюб та звинувачувала ту жінку у зраді чоловіка. Врешті, після 22 років шлюбу пара розлучилася.

Марина Боржемська та В'ячеслав Узелков

Маша Гойя

Співачка зраджувала свого чоловіка та продюсера Юрія Фальосу. Це сталося, коли виконавиця перебувала в Китаї, де працювала. Там Маша зустріла молодого харизматичного китайця, з яким в неї зав'язався роман. Коли Гойя повернулася до України, то зізналася Фальосі. Врешті, пара розійшлася. Тим не менш, після розриву вони залишилися у чудових приятельських стосунках.

Юрій Фальоса та Маша Гойя / Фото: ТСН.ua

Макс Леонов

Танцівник зраджував свою цивільну дружину Юлію. Це сталося близько восьми років тому. Хореограф рік крутив роман із партнеркою, з якою разом працював в одній із київських танцювальних шкіл. Юлія дізналася про інтрижку чоловіка. Пара тоді серйозно посварилася, утім кохана Леонова таки дала йому другий шанс. Щоправда, на початку року хореограф зізнався, що вони з дружиною знову переживають кризу в стосунках. За словами Леонова, на це вплинула війна.

Макс Леонов із коханою Юлією / Фото: instagram.com/maksleonov_official

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