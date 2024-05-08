Гучний скандал на "Євробаченні-2024": шведський співак зробив політичний жест на підтримку Палестини

Довкола першого півфіналу "Євробачення-2024" розгорівся гучний скандал через шведського співака Еріка Сааде.

Виконавець цьогоріч не є учасником конкурсу, однак він виступав на відкритті разом зі співачками Елені Фурейра та Chanel. Та якщо до артисток питань не виникло, то до Сааде чимало.

Річ у тім, що він порушив правила "Євробачення". Виконавець вийшов на сцену з прапором Палестини, який був замотаний у нього на зап'ясті. Однак це робити було суворо заборонено. По перше, не дозволяється під час виступів використовувати прапори тих країн, які не беруть участь у конкурсі. По-друге, на тлі конфлікту між Ізраїлем та ХАМАСом це розцінюється, як політичний жест.

Ерік Сааде

До речі, сам Ерік Сааде виступав за те, аби Ізраїлю заборонили брати участь у "Євробаченні". Окрім того, він обурювався, що на конкурсі не можна використовувати прапор Палестини.

Організатори "Євробачення-2024" вже прокоментували інцидент. Вони зазначили, що Ерік Сааде був ознайомлений із правилами. Тож, їм прикро, що співак ними знехтував та вчинив саме таким чином.

"Пісенний конкурс "Євробачення" – це жива програма. Усі артисти ознайомлені з правилами конкурсу. Ми шкодуємо, що Ерік Сааде вирішив знехтувати неполітичним характером події", - йдеться в повідомленні організаторів, пише SVT.

Ерік Сааде

Ерік Сааде вже теж прокоментував скандал. Він зазначив, що прапор ще в дитинстві отримав від батька, який є палестинцем. Співак зізнався, що одягнув його на зап'ястя, аби мати щось автентичне та показати своє походження.

"Той прапор я отримав від батька ще маленьким хлопчиком, щоб ніколи не забувати, звідки родом. Тоді я не знав, що колись це назвуть "політичним жестом". На мій погляд, це просто расизм. Я просто хотів бути інклюзивним і носити щось автентичне для мене, але EBU, здається, вважає мою етнічну приналежність суперечливою", - обурився співак.

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua вела текстову хроніку, де детально розповідала про події на конкурсі. Там можна також ознайомитися з виступом Еріка Сааде.

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