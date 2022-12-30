Гумор від "Вечірнього Кварталу" та зіркові гості "Сніданку з 1+1": що покаже "1+1 Україна" 31 грудня

Цього року, починаючи від 24 грудня, глядачі мають змогу побачити свої улюблені проєкти та ведучих на телеканалі "1+1 Україна". Пропонуємо дізнатися, якими шоу та програмами телеканал тішитиме глядачів 31 грудня.

"Сніданок з 1+1"

Традиційно розпочне ранок останнього дня 2022 року "Сніданок з 1+1" - проєкт, який став точкою опори для мільйонів українців та під час повномасштабного вторгнення не припиняв виробництво. Спеціальний новорічний ефір "Сніданку з 1+1" транслюватимуть на каналі "1+1 Україна" три години - від 8:00 до 11:00.

"Де б ви не були, скільки б кілометрів нас не розділяли – ми будемо з вами", - наголошують творці шоу.

"Сніданок з 1+1" підготував для українців спеціальний ефір, присвячений зв'язку із рідними – цінності, яка стала ключовою для кожного українця цьогоріч. Глядачам покажуть неймовірні історії пошуку близьких, об'єднання родин та героїчні подвиги українців.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

Зіркові гості ефіру Віра Кекелія, гурт Kozak System завітають у гості до студії "Сніданку з 1+1" зі своїми музичними номерами. А відомий композитор та піаніст-віртуоз Євген Хмара супроводжуватиме весь ефір музично.

Спеціальними запрошеними гостями стануть Олексій Арестович, Віталій Кім і героїчна Тайра. У святковому ефірі готуватимемо і новорічну страву під керівництвом Руслана Сенічкіна.

У кінці ефіру ведучі запросять глядачів загадати одне єдине бажання, яке об'єднує українців у цей святковий день.

"Вечірній квартал"

31 грудня о 21:00 на телеканалі "1+1 Україна" відбудеться святкова прем'єра: випуск новорічного "Вечірнього Кварталу".

Фото: пресслужба каналу "1+1"

На сцену вийдуть актори "Вечірнього Кварталу" та акторки "Жіночого Кварталу" у форматі єдиного концерту. Глядачів очікує злободенний гумор про війну та реалії нашого сьогодення, а також ексклюзивні номери від запрошених зірок з піснями, які наразі супроводжують наше життя, а також музичні виступи ROXOLANA, Артема Пивоварова, гурту "Антитіла".

Як зазвичай, актори "Вечірнього Кварталу" перевтілюватимуться у героїв нашого часу. Останні пів року всі цитують прогнози та передбачення очільника української розвідки Кирила Буданова. Але Новий рік – це таке свято, коли навіть Буданов стає звичайним чоловіком та татком і перевдягається вдома у Святого Миколая, щоб привітати свого сина зі святами. Чи вдасться очільнику розвідки, у якого перевтілиться Юрій Великий, здивувати сина – дивіться вже у новорічну ніч.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

Також запрошеним актором новорічного "Вечірнього Кварталу" стане народний артист України Станіслав Боклан. У своєму монолозі він запропонує українцям пофантазувати і уявити, яким чудовим може бути світ без агресора. Також не обійдеться і без військово-любовних номерів, які покажуть у виконанні Тетяни Песик та Валентина Міхієнка.

Попри усі події, гумористи підійматимуть настрій українцям, аби ще раз підкреслити, що ворогові нас не зламати. Адже сміємось – отже перемагаємо!

ТСН

31 грудня о 18:00 ТСН розпочне своє мовлення у національному марафоні "Єдині новини". На українців чекає спеціальний новорічний випуск новин, який у прямому ефірі транслюватимуться із двох студій. Виїзна студія традиційно мовитиме із серця столиці – Софійської площі. Працюватиме у прямому ефірі і студія ТСН, куди завітають гості. Працюватимуть новорічної ночі усі ведучі ТСН – Алла Мазур, Наталя Мосейчук, Марічка Падалко, Соломія Вітвіцька, Святослав Гринчук, Наталія Островська. Гостями випуску стануть українці, які стали героями 2022 року, а також українські артисти, які поділяться своїми думками напередодні 2023 року та виконають хіти. Зірковими гостями студії стануть Святослав Вакарчук, Тіна Кароль, гурт "Антитіла" та інші.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

Дивіться 31 грудня улюблені проєкти в ефірі телеканалу "1+1 Україна" та ТСН в ефірі національного марафону "Єдині новини".

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