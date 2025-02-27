Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Гумористка Лєра Мандзюк неочікувано звернулася до українців за кордоном

Гумористка Лєра Мандзюк неочікувано звернулася до українців за кордоном

Лєра Мандзюк / Фото: instagram.com/mandziuk.selera

Стендаперка поділилася з ТСН.ua очікуваннями напередодні свого найбільшого туру Європою.

Відома комікеса Лєра Мандзюк виїхала за кордон, аби виступити перед українцями зі своєю новою програмою "Інтимний стендап". Вже сьогодні, 27 лютого, у неї відбудеться перший виступ у Братиславі - всього в рамках туру заплановано 12 концертів.

Напередодні гастролей гумористка звернулася до своїх підписників в Instagram з питанням, що їм привезти з України. "Мені досі ніхто не написав, кому що привезти. Може, сир-косичку, халву, гречку?", - запитала Мандзюк у своєї аудиторії. Після чого у коментарях посипалися замовлення на різні продукти, зокрема приправу "Хмелі-сунелі", цукерки "Ромашка", закарпатське вино та інші.

Лєра Мандзюк / © instagram.com/mandziuk.selera
Лєра Мандзюк / Фото: instagram.com/mandziuk.selera

У коментарі для ТСН.ua Лєра Мандзюк поділилася своїми очікуваннями напередодні свого найбільшого туру Європою. "Вперше буду в Амстердамі і Лейпцигу. Пишаюся собою, що в більшості міст, де я була за кордоном - я приїжджала вже зі стендапом. Якщо буду мати час, хочу в Амстердамі теж відвідати стендап-клуби", - розповіла ТСН.ua Лєра. За її словами, на концерти здебільшого приходять, звичайно, українці, але й, буває, що й іноземцям цікаво познайомитися з українським гумором: "Помічаю, що за кордоном багато українців. Особливо одразу видно українок, ми дуже красиві. Але хотілося б чути українську мову від українців".

До слова, у Варшаві на виступ Мандзюк розкупили квитки найшвидше. У всіх інших містах також планується солд-аут. За словами гумористки, частина коштів з виступів буде передана на благодійність.

"Є ціль зробити максимум, що зможу. Конкретної суми немає. Як з українських концертів, так із закордонних кошти підуть на функціональні, зручні форми захисницям. Громадська організація Armwomennow займається забезпеченням, я стараюся їм допомагати", - сказала ТСН.ua Мандзюк.

Нагадаємо, нещодавно співачка Тоня Матвієнко відіграла концерт в Києві, де збирала кошти для ЗСУ. Артистка організувала благодійний аукціон.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація