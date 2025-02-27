Гумористка Лєра Мандзюк неочікувано звернулася до українців за кордоном

Відома комікеса Лєра Мандзюк виїхала за кордон, аби виступити перед українцями зі своєю новою програмою "Інтимний стендап". Вже сьогодні, 27 лютого, у неї відбудеться перший виступ у Братиславі - всього в рамках туру заплановано 12 концертів.

Напередодні гастролей гумористка звернулася до своїх підписників в Instagram з питанням, що їм привезти з України. "Мені досі ніхто не написав, кому що привезти. Може, сир-косичку, халву, гречку?", - запитала Мандзюк у своєї аудиторії. Після чого у коментарях посипалися замовлення на різні продукти, зокрема приправу "Хмелі-сунелі", цукерки "Ромашка", закарпатське вино та інші.

Лєра Мандзюк / Фото: instagram.com/mandziuk.selera

У коментарі для ТСН.ua Лєра Мандзюк поділилася своїми очікуваннями напередодні свого найбільшого туру Європою. "Вперше буду в Амстердамі і Лейпцигу. Пишаюся собою, що в більшості міст, де я була за кордоном - я приїжджала вже зі стендапом. Якщо буду мати час, хочу в Амстердамі теж відвідати стендап-клуби", - розповіла ТСН.ua Лєра. За її словами, на концерти здебільшого приходять, звичайно, українці, але й, буває, що й іноземцям цікаво познайомитися з українським гумором: "Помічаю, що за кордоном багато українців. Особливо одразу видно українок, ми дуже красиві. Але хотілося б чути українську мову від українців".

До слова, у Варшаві на виступ Мандзюк розкупили квитки найшвидше. У всіх інших містах також планується солд-аут. За словами гумористки, частина коштів з виступів буде передана на благодійність.

"Є ціль зробити максимум, що зможу. Конкретної суми немає. Як з українських концертів, так із закордонних кошти підуть на функціональні, зручні форми захисницям. Громадська організація Armwomennow займається забезпеченням, я стараюся їм допомагати", - сказала ТСН.ua Мандзюк.

Нагадаємо, нещодавно співачка Тоня Матвієнко відіграла концерт в Києві, де збирала кошти для ЗСУ. Артистка організувала благодійний аукціон.

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