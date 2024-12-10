Гумористка Валерія Мандзюк звернулася до Тіни Кароль після звинувачень її в "брехливій скромності"

Українська гумористка Валерія Мандзюк звернулася до співачки Тіни Кароль після того, як звинуватила її в "брехливій скромності".

Зокрема, комікеса відреагувала на запрошення виконавиці разом проїхатися потягом. До слова, оскільки обурення в гумористки викликало те, що Тіна Кароль користується послугами "Укрзалізниці" замість того, аби пересуватися власним авто, то артистка вирішила наочно все показати.

Валерія Мандзюк зазначила, що рада знайомству зі співачкою і залюбки прийме її пропозицію. Щоправда, Тіна Кароль запросила гумористку у спільну подорож до Дніпра, Львова чи Івано-Франківська, де в неї будуть концерти. Утім, Мандзюк висунула свої умови та зазначила, що вони їдуть до Ужгорода.

"Рада знайомству! Ми їдемо до Ужгорода", - зазначила Валерія.

Валерія Мандзюк відповіла Тіні Кароль / Фото: instagram.com/mandziuk.selera

Тіна Кароль опублікувала в себе в сторіз відповідь Мандзюк. Очевидно, виконавиця погодилася.

Зазначимо, днями Валерія Мандзюк звинуватила Тіну Кароль в "брехливій скромності", мовляв, для чого їздити потягом "Укрзазліниці", якщо можеш дозволити собі поїздку авто VIP-класом. Відповідь від співачки не забарилася. Артистка одразу запропонувала Валерії разом поїздити потягом, аби ближче поспілкуватися.

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