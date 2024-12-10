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Гумористка Валерія Мандзюк звернулася до Тіни Кароль після звинувачень її в "брехливій скромності"

Гумористка Валерія Мандзюк звернулася до Тіни Кароль після звинувачень її в "брехливій скромності"

Тіна Кароль, Валерія Мандзюк

Комікеса відреагувала на запрошення артистки разом поїхати потягом до якогось міста, аби поспілкуватися.

Українська гумористка Валерія Мандзюк звернулася до співачки Тіни Кароль після того, як звинуватила її в "брехливій скромності".

Зокрема, комікеса відреагувала на запрошення виконавиці разом проїхатися потягом. До слова, оскільки обурення в гумористки викликало те, що Тіна Кароль користується послугами "Укрзалізниці" замість того, аби пересуватися власним авто, то артистка вирішила наочно все показати.

Валерія Мандзюк зазначила, що рада знайомству зі співачкою і залюбки прийме її пропозицію. Щоправда, Тіна Кароль запросила гумористку у спільну подорож до Дніпра, Львова чи Івано-Франківська, де в неї будуть концерти. Утім, Мандзюк висунула свої умови та зазначила, що вони їдуть до Ужгорода.

"Рада знайомству! Ми їдемо до Ужгорода", - зазначила Валерія.

Валерія Мандзюк відповіла Тіні Кароль / © instagram.com/mandziuk.selera
Валерія Мандзюк відповіла Тіні Кароль / Фото: instagram.com/mandziuk.selera

Тіна Кароль опублікувала в себе в сторіз відповідь Мандзюк. Очевидно, виконавиця погодилася.

Зазначимо, днями Валерія Мандзюк звинуватила Тіну Кароль в "брехливій скромності", мовляв, для чого їздити потягом "Укрзазліниці", якщо можеш дозволити собі поїздку авто VIP-класом. Відповідь від співачки не забарилася. Артистка одразу запропонувала Валерії разом поїздити потягом, аби ближче поспілкуватися.

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