Гурт 5'Nizza оскандалився запрошенням на концерти за кордоном російською

Користувачі звинуватили колектив у тому, що він працює на російську аудиторію.

Гурт 5'Nizza, учасниками якого є музиканти з Харкова Сергій Бабкін та Андрій Запорожець, потрапив у гучний скандал.

Колектив у лютому вирушає в гастрольний тур. Зокрема музиканти збираються давати концерти в європейських містах. Нині ж вони запрошують на свої виступи. В Instagram колективу з'явилося відео, де Бабкін грає на гітарі та разом із Запорожцем співає про міста та дати, де в них відбудуться концерти. Однак музиканти це чомусь вирішили зробити російською мовою.

Це неабияк обурило українців. У коментарях під відео користувачі були просто шоковані, чому гурт 5'Nizza запрошує на концерти за кордоном російською. Чимало хто припустив, що таким чином артисти просто працюють на російську аудиторію і заохочують зокрема й росіян приходити на їхні виступи.

Гурт 5'Nizza оскандалився запрошенням на закордонні концерти російською мовою

Добре, ви виїхали, але чому російською? Чи ви тепер російські виконавці? Просто оголосіть, що ви більше не українські артисти, і все! Бо це має жалюгідний вигляд!

А чому не українською? Що, боїтеся, європейським українцям не буде зрозуміло? Чи для росіян співаєте?

Колись дуже сильно вас любила. Але зараз — ви просто жалюгідні. Шкода бачити, як колись кумири перетворюються на л*йно.

Від перекладу пісні українською мовою до виїзду за кордон і запрошення там на концерти російською майже три роки. Все, що треба знати про відомих артистів...Це неповага до себе.

Гурт 5'Nizza наразі ігнорує гучний скандал, який спалахнув, та не пояснює, чому запрошує на концерти за кордоном російською.

Зазначимо, колектив далеко не вперше потрапляє в скандали через концерти. 2023 року гурт 5'nizza виступав у США з російськомовним репертуаром. Того ж таки року музикантів упіймали на співпраці з росіянами за кордоном.

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