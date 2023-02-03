Гурт "Антитіла" довів до сліз потужним емоційним треком "Фортеця Бахмут": "Проплакала всю пісню"

Гурт "Антитіла", учасники якого захищали Україну на фронті і у серпні 2022 року, після виходу батальйону з позицій на передовій, були відкомандировані з Харківщини до Києва, випустили новий потужний трек.

Колектив представив емоційну композицію "Фортеця Бахмут". Цей трек став першою повноцінною музичною прем'єрою "Антитіл" від початку повномасштабного вторгнення. Цією піснею учасники гурту хочуть посилити дух військових, які боронять нашу державу, тримають величезний фронт і гарячий клаптик української землі, ще один символ стійкості, сміливості та сили - місто Бахмут.

Лірика композиції була створена за добу. Мелодія та гармонія написана солдатом, музикантом гурту Сергієм Вусиком і є в музичному арсеналі гурту давно, проте чекала свого часу і сьогодні була доповнена аранжуванням і рисами, які музиканти отримали на війні.

"Фортеця Бахмут" – це присвята стійкості і подвигу українського народу, українських військових, які борються проти невиправданої несправедливої агресії росії.

"Ми, як музиканти, розуміли, що нам потрібно зробити щось надихаюче, з чим хотілося б рвати землю, йти в бій, стояти і не відступати. Але як громадяни, які мають бойовий досвід, розуміємо, що свою справу і своє завдання потрібно робити спокійно, як того вчили нас, і що за нашими спинами, за спинами тих, хто конкретно зараз зі зброєю чинить супротив окупантам – майбутнє України. І що б не відбувалося навколо, ти маєш взяти себе в руки і робити все, що від тебе залежить у найліпшому вигляді. Так сталося, що таких ситуацій і ми пережили достатньо, тому як ніхто, розуміємо про що співаємо і за що стоять наші побратими в найпекельнішій точці світу сьогодні", – прокоментував лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя.

Тарас Тополя

Своєю чергою, прихильники "Антитіл" зізналися, що не змогли слухати цю пісню без сліз: "Проплакала всю пісню. Хоч я і в тилу але моя душа розривається від болю. ЗСУ дякую за можливість жити", "Сильна пісня до сліз, до мурах. Слава ЗСУ!", "Я плачу. Наш Бахмут. Всі наші міста, мій Ізюм. На перекір планам ворога ми живемо і відновимо нашу країну".

Гурт "Антитіла"

Прем'єра кліпу на пісню "Фортеця Бахмут" запланована на 10 лютого. Знімання відео, зокрема, відбувалися на передовій. На разі більше деталей музиканти не повідомляють. В планах гурту також видати відеокліп на акустичну версію пісні.

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