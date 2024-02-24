Гурт "Антитіла" показав подарунок від прем'єр-міністерки Італії Мелоні, яка є їхньою прихильницею

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні зустрілася з фронтменом гурту "Антитіла" Тарасом Тополею й обмінялася подарунками.

Так, український виконавець особисто зустрівся з політикинею, щоб подякувати за таку щиру прихильність до їхньої творчості. Зокрема, Тополя від імені гурту "Антитіла" подарував Мелоні вініловий програвач і їхню платівку з її улюбленою піснею "Фортеця Бахмут".

"Сьогодні, у другу річницю повномасштабного вторгнення, Джорджа Мелоні відвідала Україну. Привезла підтримку Україні й не лише на словах! Користуючись нагодою, "Антитіла" також вирішили зробити подарунок великому другу України. Вініловий програвач італійського виробництва із українською душею – платівкою "MLNL", яка містить запис пісні "Фортеця Бахмут". Адже італійське залізо + українська хоробрість = непереможне поєднання", - йдеться в повідомленні гурту.

Джорджа Мелоні і Тарас Тополя / Фото: instagram.com/antytila_official

Своєю чергою, італійська прем'єр-міністерка також підготувала подарунок для своїх музичних улюбленців. Джорджа Мелоні вручила гурту "Антитіла" почесну відзнаку, якою музиканти похизувалися у фотоблогу. На ній зроблено італійський напис, який українською перекладається як "ми віддаємо душу й тіло за нашу свободу".

Джорджа Мелоні і Тарас Тополя / Фото: instagram.com/antytila_official

"Пані Джорджа подарувала Тарасові та гурту "Антитіла" відзнаку, присвячену двом рокам українського опору", - додали виконавці.

Джорджа Мелоні і Тарас Тополя / Фото: instagram.com/antytila_official

Нагадаємо, нещодавно голлівудський актор Міккі Рурк вирішив підтримати Україну й попросив колишнього головнокомандувача ЗСУ допомогти йому у цьому.

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