Гурт "Антитіла" потрапив у скандал: у грубій формі відмовив військовому, який втратив зір на війні

Український гурт "Антитіла" потрапив у гучний скандал.

Так, співзасновник колективу Сергій Вусик у грубій формі відмовив українському захиснику Віталію Вересу використати хіт колективу "Фортеця Бахмут" для біографічного відео про бійця. Верес обрав саме цю композицію, оскільки вона є символічною для нього. Адже саме під Бахмутом захисник отримав поранення, в результаті якого втратив зір.

Про ситуацію Віталій Верес розповів на своїй сторінці в Instagram:

"Хочу поділитися ситуацією, яка мене дуже-дуже приголомшила. Ми надихнулися створити відео про найголовнішу битву мого життя – битву під Бахмутом. Про те, як я отримав поранення і про мою подальшу історію та шлях. В пошуках музики ми зупинилися на композиції гурту "Антитіла" "Фортеця Бахмут". Яка, на мій особистий погляд, ідеально підходила під цю історію. Написавши Сергію Вусику, співзасновнику гурту "Антитіла" про дозвіл використати цей трек у нашому відео, я отримав приголомшливу відповідь: "З якої радості ми маємо це робити і давати дозвіл вам викладати , виставляти наші пісні?" – розповів український захисник.

Гурт "Антитіла" відмовив військовому, який втратив зір на війні, використати свою пісню про Бахмут

Військовий пояснив хто він та чому звернувся з таким проханням. Натомість Вусик відповів: "Нас таких тисячі. І ми самі не виключення. Як це стосується пісні і щоб ми ще вас відмічали?".

Віталій Верес показав відповідь гурту "Антитіла"

На цю ситуацію відреагував лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який написав: "Бери будь-яку і не турбуйся друже". Також залишив коментар і співак Артем Пивоваров: "Героям Слава! Завжди! І назавжди".

Віталій Верес показав відповідь гурту "Антитіла"

Врешті, на скандал відрегаували і самі "Антитіла". Під постом захисника вона зазначили, що сталася помилка і це непорозуміння. Так само і на офіційній сторінці колективу в Instagram з'явилося звернення від Сергія Вусика. Він зазначив, що намагався зв'язатися з військовим, але він не відповідає на його дзвінки і повідомлення. Вусик наголосив, що "жодним чином не хотів образити чи принизити військового".

Співзасновник "Антитіл" відповів на звинувачення захисника

Нагадаємо, що місяць тому Віталій Верес разом з родиною завітав на концерт Артема Пивоварова. Коли співак побачив військового, він зупинив виступ, спустився до захисника в зал і міцно його обійняв. А після концерту Пивоваров сказав, що відтепер і назавжди захисник і його родина зможуть завжди потрапити на його концерт безкоштовно.

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