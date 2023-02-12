Гурт "Антитіла" потужно виконав трек "Фортеця Бахмут" на найбільшому фестивалі в Італії Sanremo 2023

Український гурт "Антитіла" виступив на найвідомішому та найбільшому фестивалі в Італії "Sanremo 2023".

Колектив представив свій свіжий потужний трек "Фортеця Бахмут" про силу та незламність духу українського народу та наших захисників, які тримають величезний фронт у найгарячішій точці світу сьогодні - місті Бахмут.

Про свій виступ в Італії "Антитіла" розповіли на офіційній сторінці в Instagram:

"Антитіла" – спеціальний гість суперфіналу в " Sanremo 2023". "Фортеця Бахмут" наживо для 20-мільйонної аудиторії та найважливіший меседж сьогодні: Україна стоїть. Україна бореться. Україна переможе! Дякуємо організаторам Sanremo 2023. Дякуємо Силам Оборони України, послу України в Італії, Офісу президента України та всьому українському народу, від імені якого виконували пісню! Слава Україні!" – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що не так давно гурт "Антитіла" представив емоційний кліп на композицію "Фортеця Бахмут", знімання якого відбувалися на фронті. У відео глядачі побачать справжніх військових і реальну, не постановочну роботу української артилерії по ворожих цілях. Знімання були погоджені, скоординовані і підтримані командуванням сухопутних військ Збройних Сил України.

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