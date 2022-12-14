Гурт "Антитіла" відкрив свій унікальний музей у Львові: віскі від Еда Ширана та прапор Росії, об який можна витерти ноги

Український гурт "Антитіла" з нагоди свого 14-річчя та до єдиного українського концерту, який відбудеться 25 грудня у Львові, відкрив власний музей.

Музей колективу розташувався на території !Festrepublic у Львові і відвідати його можна буде від 12 до 25 грудня. Експонати, які представлені в музеї, "Антитіла" ретельно збирали протягом 14 років творчої діяльності та життя гурту.

Музиканти зібрали разом та привезли до Львова пів тонни експонатів, які пов'язані з творчим шляхом гурту. Серед експонатів перша техніка, на яку знімалися кліпи гурту "Антитіла", перші мікрофони Тараса Тополі, робочі блокноти менеджменту, нагороди і відзнаки гурту, костюми і реквізит зі знімань кліпів, десятки творчих робіт прихильників гурту, бурштинові картини і уламки ракет які сипались на голови музикантам під час служби на Харківщині, різні видання пропоганди з колишніх окупованих територій, де несли службу музиканти гурту "Антитіла" та інші трофеї 130 батальйону ТРО.

Гурт "Антитіла" відкрив музей у Львові / Фото: facebook.com/antytilaofficial

Гурт "Антитіла" відкрив музей у Львові / Фото: facebook.com/antytilaofficial

Гурт "Антитіла" відкрив музей у Львові / Фото: facebook.com/antytilaofficial

Гурт "Антитіла" відкрив музей у Львові / Фото: facebook.com/antytilaofficial

"Від початку заснування гурту ми мали традицію зберігати подарунки від наших прихильників, а також різні цікаві речі з наших гастролей, знімань, особистих архівів, а також і з передової, адже волонтерством ми почали займатися ще 2014-го. Так, за 14 років ми зібрали не багато, не мало – кілька сотень експонатів, серед яких ви навіть зможете побачити пісок з вільної Херсонщини, який ми ще тоді, випадково привезли зі знімань кліпу, які відбувалися в Олешківській пустелі. Наша команда працювала над музеєм 14 років, а встановлювала дві доби, аби показати усім охочим трохи закулісся нашого творчого шляху. Тож приходьте, приходьте з родинами, також ви можете придбати певні речі. Усі кошти ми перераховуватимемо на потреби ЗСУ у наш благодійний фонд", – розповів Тарас Тополя.

Гурт "Антитіла" відкрив музей у Львові / Фото: facebook.com/antytilaofficial

Гурт "Антитіла" відкрив музей у Львові / Фото: facebook.com/antytilaofficial

Гурт "Антитіла" відкрив музей у Львові / Фото: facebook.com/antytilaofficial

Гурт "Антитіла" відкрив музей у Львові / Фото: facebook.com/antytilaofficial

Відвідування музею безкоштовне. Частину предметів можна буде придбати, в тому числі ті, які музиканти привезли з передової, щоб фінансово підтримати волонтерські проєкти Благодійного Фонду "Антитіла".

А вже 25 грудня відбудеться єдиний український концерт гурту Антитіла. Музиканти вперше наживо зіграють альбом MLNL, який представили на другий день війни, а також пісні, які стали символом віри в Перемогу. Усі музиканти особисто відвідають музей.

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