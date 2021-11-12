Гурт "Антитіла" випустив кліп, де знялася одна з найсильніших легкоатлеток світу

Марина Бех-Романчук – учасниця Олімпійських ігор 2016 та 2021 років.

Український гурт "Антитіла" випустив новий кліп.

Так, після танцювальної пісні "Маскарад", музиканти представили фанам ліричний трек. Композиція про життєвий шлях та внутрішню силу втілювати мрії отримала назву "Стань".

Цього разу головну роль у кліпі виконала спортсменка, багаторазова чемпіонка України, чемпіонка Європи, призерка чемпіонату світу, учасниця Олімпійських ігор 2016 та 2021 – Марина Бех-Романчук.

Марина Бех-Романчук / прес-служба гурту "Антитіла"

"Марина – це квінтесенція краси, неймовірної сили та наполегливості. При всьому цьому вона дуже проста у спілкуванні, відкрита до людей. І, на нашу думку, в кадрі вона має прекрасний вигляд. Ви і самі можете переконатися в цьому, переглянувши кліп. А ще ми були приємно здивовані, як вони з чоловіком, Михайлом, олімпійським призером, чемпіоном Європи з плавання, світовим рекордсменом, підтримують одне одного. Між ними відчувається любов, обоє пройшли нелегкий шлях до успіху і знають ціну перемог", - поділився Тарас Тополя.

прес-служба гурту "Антитіла"

Зі свого боку, спортсменка зізналася, що спершу сумнівалася брати участь у зніманнях.

"Це був складний період після Олімпіади, думки були зовсім про інше. Але коли я почула ідею, побачила розкадровки кліпу, порадилася з близькими – я погодилася. Це абсолютно новий досвід, я навіть можу прирівняти це до знімань в кіно, адже в результаті ми маємо мініфільм. Також зі мною на майданчику завжди був присутній мій коханий, що дуже допомагало", – поділилася Марина.

Знімання тривали дві доби. Усе відбувалося в Києві, у легкоатлетичному манежі, що на Березняках. "Антитіла" повністю видозмінили спортивну арену, використавши тисячі квадратних метрів чорного полотна, яким закрили периметр манежу від сонячного проміння. Підвісили декілька тон світлових приладів, завезли на територію дві вантажівки знімальної техніки, аби отримати бажану картинку.

прес-служба гурту "Антитіла"

Окрім Марини Бех-Романчук, в кадрі з’являються друзі гурту. Серед них справжні спортсмени – марафонці з клубу KMRC - айтішники, юристи, бізнесмени, для яких крім їхньої професії існує ще одна улюблена справа – спорт. Для більшості – це перші знімання у їхньому житті.

Після знімань кліпу, ще 2 місяці тривала робота над графікою, за яку взялася post-production команда “Headshot studio”.

Як зізнався Тополя, цю пісню створили ще понад рік тому. Багато часу команді знадобилося для того, аби обрати тему для відео.

"При написанні пісні ми надихалися атмосферою шкільних випускних, коли хлопці та дівчата зізнаються одне одному в коханні, клянуться у вічній дружбі, ставлять цілі і вірять у свої мрії, коли все щиро і без фальші. Згодом з’явилася ідея кліпу. В голові виникали бігові доріжки, які відображали дорогу життя, великий простір, де кожен біжить по своїй лінії до мети. В процесі підготовки ми зрозуміли, що потрібна масштабна картинка, у якій можливо передати плин життя і людей в ньому. Зі своїми бажаннями, мріями і "хрестами, які дехто тягне на своїх плечах". Ми впевнені, що кожен зможе впізнати в певних кадрах себе або когось зі свого оточення. А ще у кліпу досить неочікуване завершення, по суті, історія відео починається у його фіналі, а якщо зануритися у відео ще глибше, то розумієш що ньому немає ні початку ні кінця. І, як завжди, є приховані секрети, пасхалки, від "Антитіл", - розповідає Тарас Тополя.

прес-служба гурту "Антитіла"

За деякий час артисти запланували реліз англомовної версії пісні "Стань". Вона називатиметься And you start. Прем’єра планується у країнах Північної Америки та країнах Європи.

"Стань" - це третя пісня майбутнього альбому, прем’єру якого "Антитіла" запланували на початок 2022 року. Після випуску альбому гурт вирушить у стадіонний тур, де представить абсолютно нове шоу та презентують новий альбом. Перший концерт запланований на травень 2022 року у місті Дніпро. Також артисти успішно завершили тур Hello, який почали ще на початку 2020 року.

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