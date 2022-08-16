Гурт "Антитіла" заснував благодійний фонд: "Найцінніше, що у нас є – репутація"

Український гурт "Антитіла", учасники якого перебувають на фронті, оголосив про початок роботи свого благодійного фонду.

Як зазначили музиканти, ще від початку 2014 року вони допомагають українським захисникам.

Так, за цей час їхня волонтерська команда, завдяки друзям, небайдужим громадянам та українцям з усіх куточків світу, зібрала, закупила, доставила, передала на фронт засобів військового і гуманітарного характеру на суму понад 30 млн грн.

А від 24 лютого по 16 серпня 2022 року передали 150 тон гуманітарних вантажів, які доставили на деокуповані та прифронтові території. Також для ЗСУ на передову передали десятки автомобілів, ще десятки відремонтували.

Тепер артисти прагнуть зробити свою діяльність офіційною і заснували фонд, який називається "Антитіла".

Про це колектив написав на сторінці в Instagram.

"Ми реалізували масштабний проєкт Ukraine Exist у штаб-квартирі ООН, забезпечили за цей час десятки підрозділів необхідною амуніцією, електронікою і медициною. Відсьогодні наші волонтерські ініціативи, вся наша багаторічна діяльність трансформується. І відтепер відбуватиметься на одній єдиній платформі БФ "АНТИТІЛА". Ми створили і назвали фонд "АНТИТІЛА", адже найцінніше що у нас є - наша репутація", – йдеться у повідомленні.

Фото: instagram.com/antytila_official

Також гурт запустив сайт, на якому можна обрати цікавий для кожного напрямок волонтерства і долучитися.

Також слідкувати за діяльністю фонду можна в Instagram.

"Ви можете бути на відстані, але бути поруч у важливий момент. Ми триматимемо і надалі в курсі подій та звітуватимемо щодо витрачених коштів й реалізованих проєктів. Про найцікавіші і найважливіші ми розкажемо згодом. Ми запрошуємо друзів і партнерів стати частиною нашої команди і наших теперішніх та майбутніх ініціатив. Дякуємо за довіру і продовжуємо працювати. Так переможемо!" – додали зірки.

Нагадаємо, лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя поділився, що часто він обманює поранених під час евакуації з фронту. Усе для того, аби переконати їх, що вони виживуть.

Читайте також: