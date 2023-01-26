Гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ довів до сліз кліпом на емоційний трек "Повернись живим"

Український рокгурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ на чолі з лідером Сергієм Танчинцем представили нову щемливу композицію "Повернись живим".

Разом із прем'єрою пісні побачив світ і кліп на емоційний трек. Його режисером виступив Владислав Разіховський, для якого робота над відео на трек "Повернись живим" стала сьомою за рахунком для БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ.

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

Пісня "Повернись живим" написана з емоцією віри в те, що Україна обов'язково переможе у війні, а українські військові повернуться додому живими і здоровими. Трек показує, що абсолютно всі українці чекають на своїх героїв вдома з перемогою.

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

"Знімаючи кліп на цю пісню, на екрані ми транслювали відео зі, здебільшого, позитивними емоціями військових людей. Нам дуже хотілося показати не лише війну, яку ми з вами і так бачимо щоденно - довкола себе або з новин. Хотілося бачити військових із простими, щирими емоціями: радість від зустрічі з близькими людьми чи обійми з побратимами. Ми показали світлі емоції – власне, ті емоції, за які Україна і веде свою визвольну боротьбу", - прокоментував Сергій Танчинець.

Нагадаємо, раніше Сергій Танчинець поділився, що його родина з початком повномасштабного вторгнення виїхала до Японії. Артист пояснив, чому саме туди і як там обжилася.

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