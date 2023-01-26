Гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ довів до сліз кліпом на емоційний трек "Повернись живим"

У новому відео музиканти намагалися показати позитивні емоції наших військових.
Український рокгурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ на чолі з лідером Сергієм Танчинцем представили нову щемливу композицію "Повернись живим".
Разом із прем'єрою пісні побачив світ і кліп на емоційний трек. Його режисером виступив Владислав Разіховський, для якого робота над відео на трек "Повернись живим" стала сьомою за рахунком для БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ.
Пісня "Повернись живим" написана з емоцією віри в те, що Україна обов'язково переможе у війні, а українські військові повернуться додому живими і здоровими. Трек показує, що абсолютно всі українці чекають на своїх героїв вдома з перемогою.
"Знімаючи кліп на цю пісню, на екрані ми транслювали відео зі, здебільшого, позитивними емоціями військових людей. Нам дуже хотілося показати не лише війну, яку ми з вами і так бачимо щоденно - довкола себе або з новин. Хотілося бачити військових із простими, щирими емоціями: радість від зустрічі з близькими людьми чи обійми з побратимами. Ми показали світлі емоції – власне, ті емоції, за які Україна і веде свою визвольну боротьбу", - прокоментував Сергій Танчинець.
Нагадаємо, раніше Сергій Танчинець поділився, що його родина з початком повномасштабного вторгнення виїхала до Японії. Артист пояснив, чому саме туди і як там обжилася.
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