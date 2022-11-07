Гурт Bring Me The Horizon підтримав Україну і розпочав збір коштів для тварин, які постраждали через війну

Британський рок-гурт Bring Me The Horizon підтримали Україну у повномасштабній війні та долучилися до збору коштів для тварин, які постраждали у наслідок бойових дій.

Учасники гурту висловили слова підтримки українському народу та попросили своїх шанувальників також робити пожертви.

"Українці об'єдналися з самого початку війни, щоб допомагати не лише один одному, а й тваринам, які страждають через військові дії. Вони пережили тисячі вибухів, а також втрату сімей, будинків та нормального життя. Ми хотіли б приєднатися та висловити свою підтримку українському народу у цей скрутний час та підтримати UAnimals у їхніх благодійних ініціативах, пожертвувавши призи для збору коштів на нашу програму відновлення притулків", - поділився гурт.

Колектив разом із фондом UAnimals розпочали благодійний збір, а також розіграш, переможці якого зможуть отримати цінні призи від гурту.

"В обмін на пожертву всього £4 за квиток на Raffall, ви братимете участь у розіграші призів, щоб виграти єдину у своєму роді барабанну шкуру у кольорах українського прапора, підписану групою, на якій грав Мет Ніколлс під час вручення премії NME 2022 року. Крім того, є два призи за перемогу – подарункові картки Horizon Supply Co", - розповів колектив.

Читайте також: