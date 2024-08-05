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Гурт "Друга Ріка" переспівав легендарний хіт Назарія Яремчука та просто довів до мурах

Гурт "Друга Ріка" переспівав легендарний хіт Назарія Яремчука та просто довів до мурах

Гурт "Друга Ріка"

Марія Яремчук вже відреагувала на нову версію композиції її батька.

Популярний гурт "Друга Ріка" переспівав у власній інтерпретації хіт легендарного співака Назарія Яремчука – "Запроси мене у сни".

Загалом, музиканти на прохання доньки артиста – Марії Яремчук – долучилися до створення альбому "Re: Yaremchuk", що передує виходу стрічки "Яремчук: Незрівнянний світ краси" про легенду української попмузики. Як поділився лідер "Другої Ріки" Валерій Харчишин, вони з учасниками гурту погодилися зробити кавер, адже це була їхня мрія  - заспівати пісню Володимира Івасюка та водночас ту, яку виконував Назарій Яремчук. Врешті, колективу вдалося це втілити. Щоправда, артисти не намагалися відтворювати оригінальне звучання, а випустили трек у власному авторському стилі.

Гурт
Гурт "Друга Ріка"

"Коли Марія зателефонувала і запросила взяти участь у триб'юті на честь її батька Назарія Яремчука, ми вирішили спробувати "убити двох зайців" — здійснити мрію, аби заспівати пісню Володимира Івасюка, водночас ту, яку виконував Назарій Яремчук. Але одразу визначились, що не намагатимемось відтворити звучання оригінального твору. Ми підійшли до композиції так, ніби у нас є умовна гармонія нашої ж пісні з вокальною партією і текстом", - поділився Харчишин.

Марія Яремчук вже відреагувала на кавер пісні її тата від "Другої Ріки". Співачка оцінила композицію у виконанні гурту. Яремчук зазначила, що в неї склалося таке відчуття, що це ніби дійсно репертуар колективу, а це говорить про те, що музиканти прожили та відчули пісню.

"Коли я слухаю "Запроси мене у сни", у мене виникає відчуття, що цю пісню написав сам гурт. Це говорить про круту синергію та органічність пісні, яка сьогодні вже стала класикою, з артистами, які сьогодні дають їй нові крила", - зазначила Яремчук.

Нагадаємо, нещодавно артисти Jerry Heil та Володимир Дантес потішили новинкою. Вони випустили дуетний трек, який отримав назву "Губи у губах".

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