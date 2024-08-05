Гурт "Друга Ріка" переспівав легендарний хіт Назарія Яремчука та просто довів до мурах

Популярний гурт "Друга Ріка" переспівав у власній інтерпретації хіт легендарного співака Назарія Яремчука – "Запроси мене у сни".

Загалом, музиканти на прохання доньки артиста – Марії Яремчук – долучилися до створення альбому "Re: Yaremchuk", що передує виходу стрічки "Яремчук: Незрівнянний світ краси" про легенду української попмузики. Як поділився лідер "Другої Ріки" Валерій Харчишин, вони з учасниками гурту погодилися зробити кавер, адже це була їхня мрія - заспівати пісню Володимира Івасюка та водночас ту, яку виконував Назарій Яремчук. Врешті, колективу вдалося це втілити. Щоправда, артисти не намагалися відтворювати оригінальне звучання, а випустили трек у власному авторському стилі.

Гурт "Друга Ріка"

"Коли Марія зателефонувала і запросила взяти участь у триб'юті на честь її батька Назарія Яремчука, ми вирішили спробувати "убити двох зайців" — здійснити мрію, аби заспівати пісню Володимира Івасюка, водночас ту, яку виконував Назарій Яремчук. Але одразу визначились, що не намагатимемось відтворити звучання оригінального твору. Ми підійшли до композиції так, ніби у нас є умовна гармонія нашої ж пісні з вокальною партією і текстом", - поділився Харчишин.

Марія Яремчук вже відреагувала на кавер пісні її тата від "Другої Ріки". Співачка оцінила композицію у виконанні гурту. Яремчук зазначила, що в неї склалося таке відчуття, що це ніби дійсно репертуар колективу, а це говорить про те, що музиканти прожили та відчули пісню.

"Коли я слухаю "Запроси мене у сни", у мене виникає відчуття, що цю пісню написав сам гурт. Це говорить про круту синергію та органічність пісні, яка сьогодні вже стала класикою, з артистами, які сьогодні дають їй нові крила", - зазначила Яремчук.

Нагадаємо, нещодавно артисти Jerry Heil та Володимир Дантес потішили новинкою. Вони випустили дуетний трек, який отримав назву "Губи у губах".

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