Гурт "Друга Ріка" випустив пісню під назвою "Остання" та зняв новий кліп

Це перший трек з майбутнього альбому колективу.

Український рок-гурт "Друга Ріка" нарешті вирішив потішити своїх шанувальників та випустив нову пісню під назвою "Остання".

Так, колектив працює над новим альбомом. Самі учасники зізнаються, що й "самі не знають, яким він буде". Однак, гурт все ж таки потішив своїх фанів та презентував першу пісню з майбутнього альбому під назвою "Остання".

"Пісня про минуле, про першу гітару, про перший вірш, про перші фальшиві ноти, перше дихання у такт, вперше зіграну пісню", - зізнався фронтмен колективу Валерій Харчишин.

До речі, гурт вже й встиг запрем’єрити кліп на нову пісню. І, схоже, трек "Остання" багато чого значить для колективу. Адже й місця знімання кліпу тісно пов’язані з "Другою Рікою".

"Відео було знято у місцях, які пов’язані з історією гурту. Вони близькі моєму серцю, моїм спогадам", - поділився барабанник гурту Олексій Дорошенко.

Нагадаємо, раніше колектив "Друга Ріка" презентував відео на трек особистий "Секрет". Локації та пейзажі тоді навмисно шукалися невпізнанними – тому вибір упав на прибережну зону Чорного моря.

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