Гурт Green Day обматюкав Трампа після його сварки з Зеленським і обізвав Венса "відсталим"

Американський рок-гурт Green Day обматюкав президента США Дональда Трампа після його суперечки з лідером України Володимиром Зеленським, а віцепрезидента Джей Ді Венса назвав "відсталим".

Сталося це просто на концерті колективу, який відбувся 2 березня в Мельбурні на стадіоні Marvel. Схоже, учасники Green Day категорично не згодні з політичною ситуацією в США. Тож, свою позицію музиканти продемонстрували під час виступу. Фронтмен Біллі Джо Армстронг у перерві між виконанням пісень звернувся до прихильників. Він лайкою вигукнув: "Хіба ви не хочете, щоб Трамп заткнувся?". Дісталося й Ілону Маску, про якого Армстронг не ліпшої думки.

"Хіба ви не хочете, щоб Ілон Маск заткнувся н*хр*н? Хіба ви не хочете, щоб Дональд Трамп заткнувся н*хр*н?" – вигукнув Армстронг, а прихильники підтримали його гучними оваціями.

Гурт Green Day на концерті принизив Трампа та Маска і закликав їх "заткнутися"

Не забувся колектив й про віцепрезидента США Джей Ді Венса. Під час виконання пісні Jesus of Suburbia гурт принизив політика. Музиканти замінили слова композиції на "Am I retarted or am I just JD Vance", що в перекладі "Чи я відсталий, чи я просто Джей Ді Венс". Green Day також виразили свою солідарність з Україною рядками "We are the kids of war and peace: from Ukraine to Middle East" ("Ми діти війни і миру: від України і до Середнього Заходу").

Нагадаємо, нещодавно легендарний канадійський рок-музикант Ніл Янг підтримав українців. Артист оголосив про безкоштовний концерт в Україні

