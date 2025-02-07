Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Гурт Kalush Orchestra оскандалився відмовою підтримати збір коштів для ЗСУ

Гурт Kalush Orchestra оскандалився відмовою підтримати збір коштів для ЗСУ

Скандал з Kalush Orchestra через їх відмову підтримати збір для ЗСУ / Фото: instagram.com/kalush.official

У Мережі з'явилося листування волонтерки з представниками музикантів.

Переможець "Євробачення-2022" український гурт Kalush Orchestra опинився в епіцентрі скандалу.

Річ у тім, що гурт відмовився поширити інформацію про збір коштів на допомогу ЗСУ. Про це повідомила в Instagram блогерка Аліна Солнцева. Саме вона стала ініціаторкою збору на дрон "Дзиґа" для українських бійців. І водночас вирішила розіграти гітару з автографами Kalush Orchestra, яку купила у музикантів під час аукціону у Валенсії. І відповідно звернулася до гурту з проханням надати розголосу.

Скандал з Kalush Orchestra через їх відмову підтримати збір для ЗСУ / ©
Скандал з Kalush Orchestra через їх відмову підтримати збір для ЗСУ

У відповідь Аліна отримала відмову. Представники музикантів зазначили, що "гурт не публікує та не поширює інформацію про збори, які стосуються зброї". Це обурило не лише блогерку, але й українців та зірок українського шоубізу, які регулярно допомагають армії.

Скандал з Kalush Orchestra через їх відмову підтримати збір для ЗСУ / ©
Скандал з Kalush Orchestra через їх відмову підтримати збір для ЗСУ

Наприклад, гурт "Курган & Agregat" розкритикував Kalush Orchestra за позицію та нагадав, що зброя допомагає захищати сотні тисяч українців.

"Ми, Kalush Orchestra, заробляємо гроші на українцях, але не допоможемо їм навіть репостом! Бо дрон – це зброя, яка захищає українську націю від знищення. Моя думка: чомусь взагалі не здивований", — висловився учасник колективу Аміл Насіров.

Скандал з Kalush Orchestra через їх відмову підтримати збір для ЗСУ / ©
Скандал з Kalush Orchestra через їх відмову підтримати збір для ЗСУ

Так само його брат, який виступає з ним у дуеті, Раміл Насіров присоромив переможців "Євробачення-2022": "Це п*зда. Хтось має вас захищати, ваших рідних, домівки… Щодня гинуть найкращі українці, молоді хлопці й дівчата, щоб ви випускали свої пісні, а допомагати країні н*х*й треба? Найцікавіше, що там розігрується гітара з їхніми автографами. І вони навіть це не зарепостили. Виходить, що ви й не допомагали ніколи українському війську, якщо не скидалися на зброю. Дивна політика не долучатися до зборів на зброю, яка допомагає захищатись від окупантів".

Скандал з Kalush Orchestra через їх відмову підтримати збір для ЗСУ / ©
Скандал з Kalush Orchestra через їх відмову підтримати збір для ЗСУ

Зі свого боку, українці у коментарях теж не приховували свого розчарування:

  • Забули завдяки кому виграли "Євробачення" й отримали цю славу. Дякуючи нашим хлопцям та дівчатам, яких, на жаль, немає в живих
  • Вони й самі могли б відкрити "банку" і допомогти воїнам. Особливо тим, хто в гарячих точках. Просить не довелося б, але, напевне, їм це нецікаво, на жаль
  • Чергове дно пробите…

Нагадаємо, актор Бред Пітт вперше після скандального розлучення звернувся до ексдружини Анджеліни Джолі й натякнув на примирення задля однієї мети.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація