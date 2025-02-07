Гурт Kalush Orchestra оскандалився відмовою підтримати збір коштів для ЗСУ

Переможець "Євробачення-2022" український гурт Kalush Orchestra опинився в епіцентрі скандалу.

Річ у тім, що гурт відмовився поширити інформацію про збір коштів на допомогу ЗСУ. Про це повідомила в Instagram блогерка Аліна Солнцева. Саме вона стала ініціаторкою збору на дрон "Дзиґа" для українських бійців. І водночас вирішила розіграти гітару з автографами Kalush Orchestra, яку купила у музикантів під час аукціону у Валенсії. І відповідно звернулася до гурту з проханням надати розголосу.

Скандал з Kalush Orchestra через їх відмову підтримати збір для ЗСУ

У відповідь Аліна отримала відмову. Представники музикантів зазначили, що "гурт не публікує та не поширює інформацію про збори, які стосуються зброї". Це обурило не лише блогерку, але й українців та зірок українського шоубізу, які регулярно допомагають армії.

Скандал з Kalush Orchestra через їх відмову підтримати збір для ЗСУ

Наприклад, гурт "Курган & Agregat" розкритикував Kalush Orchestra за позицію та нагадав, що зброя допомагає захищати сотні тисяч українців.

"Ми, Kalush Orchestra, заробляємо гроші на українцях, але не допоможемо їм навіть репостом! Бо дрон – це зброя, яка захищає українську націю від знищення. Моя думка: чомусь взагалі не здивований", — висловився учасник колективу Аміл Насіров.

Скандал з Kalush Orchestra через їх відмову підтримати збір для ЗСУ

Так само його брат, який виступає з ним у дуеті, Раміл Насіров присоромив переможців "Євробачення-2022": "Це п*зда. Хтось має вас захищати, ваших рідних, домівки… Щодня гинуть найкращі українці, молоді хлопці й дівчата, щоб ви випускали свої пісні, а допомагати країні н*х*й треба? Найцікавіше, що там розігрується гітара з їхніми автографами. І вони навіть це не зарепостили. Виходить, що ви й не допомагали ніколи українському війську, якщо не скидалися на зброю. Дивна політика не долучатися до зборів на зброю, яка допомагає захищатись від окупантів".

Скандал з Kalush Orchestra через їх відмову підтримати збір для ЗСУ

Зі свого боку, українці у коментарях теж не приховували свого розчарування:

Забули завдяки кому виграли "Євробачення" й отримали цю славу. Дякуючи нашим хлопцям та дівчатам, яких, на жаль, немає в живих

Вони й самі могли б відкрити "банку" і допомогти воїнам. Особливо тим, хто в гарячих точках. Просить не довелося б, але, напевне, їм це нецікаво, на жаль

Чергове дно пробите…

Нагадаємо, актор Бред Пітт вперше після скандального розлучення звернувся до ексдружини Анджеліни Джолі й натякнув на примирення задля однієї мети.

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