Гурт Kalush Orchestra після гучного скандалу на тлі допомоги ЗСУ вийшов із заявою: "Нам шкода"

Переможець "Євробачення-2022" український гурт Kalush Orchestra вперше після скандалу зі збором для ЗСУ вийшов зв'язок.

У своєму фотоблогу артисти опублікували вибачення за таку комунікацію та негатив. Проте одразу зазначили, що ніколи не стояли осторонь і протягом трьох років активно допомагали Україні під час війни.

"Вчора ми отримали багато негативу стосовно питання "чи донатимо ми?". Спойлер: так, близько понад 80 млн грн за три останні роки ми акумулювали для Сил оборони України (СОУ), серед яких були і власні кошти. По-перше, хочемо принести свої вибачення. Нам справді шкода, що наші слова і комунікація принесли стільки негативу. Вибачте!", - написали Kalush Orchestra.

Kalush Orchestra про скандал через відмову підтримувати збір для ЗСУ / Фото: instagram.com/kalush.official

Гурт пояснив, що протягом усього часу співпрацював з благодійними фондами та сприяв допомозі як військовим, так і цивільному населенню, яке постраждало від дій окупантів.

"По-друге, ми передавали і будемо передавати дуже багато різної допомоги для фондів і організацій, що допомагають СОУ і цивільному населенню. Калуш не донатить на дрони? Це абсолютно не відповідає дійсності. Разом з фондом Сергія Притули ми отримали 40 млн+ грн з продажу панами і кубку з "Євробачення" та спрямували їх на закупівлю БпЛА PD-2. Зібрали 5 млн грн на реабілітацію захисників Маріуполя. Після підриву Каховської дамби ми зібрали кошти на установку очисних споруд для Херсонської лікарні. Допомогли забезпечити ремонт 4000 авто для ТРО та сотні інших ініціатив", - відзвітували зірки.

Kalush Orchestra

Переможці "Євробачення-2022" також зазначили, що цілком усвідомлюють, що працюють та створюють музику завдяки українським військовим. Тому й надалі активно продовжуватимуть допомагати, але все ж концентруватимуть свою увагу на допомозі СОУ та цивільному населенню.

"Так, ми підтримуємо практично усі напрямки допомоги і СОУ, і цивільному населенню. Так, ми підтримуємо закупівлю аптечок, турнікетів, кровоспинних, рацій, старлінків, оптики, БпЛА, ПНБ, генераторів, зарядних станцій, авто, РЕБів, іншого спорядження. Так, ми підтримуємо дітей, які постраждали від війни, реабілітацію поранених, протезування для бійців, які втратили кінцівки. Це не лише гроші зі зборів і аукціонів, але, звісно, і наші власні кошти. Ми добре розуміємо, завдяки кому можемо займатись творчістю, завдяки кому ще стоять українські міста та села і завдяки кому ми ще досі взагалі живі. Так, підтримка саме по вищезазначених напрямках – це наша позиція, і ми не зрікаємось її. Звісно, ми намагаємось інформаційно висвітлювати ініціативи, з якими до нас звертаються, якщо вони не протирічать нашим принципам, про що ми говоримо відкрито", - додали артисти.

Нагадаємо, нещодавно співачка Таїсія Повалій поплатилася за підтримку війни в Україні. Скандальна виконавиця постане перед судом.

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