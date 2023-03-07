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Гурт Kalush Orchestra захопив виконанням вірусної пісні "Парова машина"

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
1940
Час на прочитання
2 хв
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Гурт Kalush Orchestra захопив виконанням вірусної пісні "Парова машина"

Kalush Orchestra

Музиканти виконали хіт по-новому.

У Мережі останнім часом розвірусилася народна пісня "Парова машина" у виконанні співачки Ярини Квасній. Тим часом український гурт Kalush Orchestra переспівав хіт.

Свою версію композиції колектив опублікував в Instagram. По-новому "Парову машину" заспівали виконавець Саша Таб та сопілкар Тимофій Музичук.

"Саша Таб, Тимофій Музичук та їх виконання народної пісні "Парова машина". Як вам?" – поцікавилися у прихильників музиканти.

Думки користувачів у коментарях під відео розділилися. Одним більше сподобалося пісня у виконання учасників гурту Kalush Orchestra, іншим був до вподоби спів Ярини Квасій.

  • Все ж таки оригінал більше подобається, але теж круто!
  • Цей варіант у їхньому виконанні мені подобається значно більше, ніж той хіт, який завірусився в Мережі
  • Це дуже  гарно, але TikTok-версія в голові крутиться і не вилітає
  • Випускайте трек! Прослухала кілька разів підряд! Вогонь!

Зазначимо, Ярина Квасній у своєму TikTok опублікувала відео, де вона виконує народну пісню "Парова машина". Композиція у виконанні співачки набрала неабияку популярність та стала вірусною. Інші користувачі теж почали ділитися цим відео та використовувати трек Ярини для своїх роликів.

@kvas.nii дякую, Боже, за дахдотерс! «Парова машина» — автентична українська пісня. На відео ситуативно пригадалося однойменнне музпереосмислення у виконаннні групи DakhDaughters #пісня #музика #лесяквартиринка #кіностудіядовженка #шулявка #акустика #співаємо #олексій #вспишка #відео #спів #українське #україна #співи #дахдотерс #дах #паровамашина #singing #sing #song #songs #ukrainian #ukrainiangirl #ukrainiansong ♬ оригінальний звук - Kvas.nii

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Дата публікації
Перегляди
1940
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