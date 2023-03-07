Гурт Kalush Orchestra захопив виконанням вірусної пісні "Парова машина"

У Мережі останнім часом розвірусилася народна пісня "Парова машина" у виконанні співачки Ярини Квасній. Тим часом український гурт Kalush Orchestra переспівав хіт.

Свою версію композиції колектив опублікував в Instagram. По-новому "Парову машину" заспівали виконавець Саша Таб та сопілкар Тимофій Музичук.

"Саша Таб, Тимофій Музичук та їх виконання народної пісні "Парова машина". Як вам?" – поцікавилися у прихильників музиканти.

Думки користувачів у коментарях під відео розділилися. Одним більше сподобалося пісня у виконання учасників гурту Kalush Orchestra, іншим був до вподоби спів Ярини Квасій.

Все ж таки оригінал більше подобається, але теж круто!

Цей варіант у їхньому виконанні мені подобається значно більше, ніж той хіт, який завірусився в Мережі

Це дуже гарно, але TikTok-версія в голові крутиться і не вилітає

Випускайте трек! Прослухала кілька разів підряд! Вогонь!

Зазначимо, Ярина Квасній у своєму TikTok опублікувала відео, де вона виконує народну пісню "Парова машина". Композиція у виконанні співачки набрала неабияку популярність та стала вірусною. Інші користувачі теж почали ділитися цим відео та використовувати трек Ярини для своїх роликів.

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