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Гурт Kalush Orchestra запалив на сцені престижної музичної премії MTV EMA 2022

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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303
Час на прочитання
2 хв
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Гурт Kalush Orchestra запалив на сцені престижної музичної премії MTV EMA 2022

Kalush Orchestra / Фото: Associated Press

Свій виступ колектив присвятив Україні.

Гурт Kalush Orchestra запалив сцену однієї з найпрестижніших музичних премії MTV Europe Music Awards 2022, яка відбулася 13 листопада у Дюссельдорфі.

Український колектив був запрошений у якості спеціального гостя та створив особливий номер, якій присвятив Україні.

Так, спочатку Kalush Orchestra виконав куплет нової пісні, а вже потім зазвучала переможна Stefania. також на сцені з'явилися не лише учасники гурту, а й танцюристи у знаменитих рожевих панамках.

Як розповіли Kalush Orchestra на своїй сторінці в соцмережах, у Німеччині їх зустріли з оваціями, а багато світових знаменитостей висловили свою підтримку Україні.

Kalush Orchestra / © Associated Press
Kalush Orchestra / Фото: Associated Press

"Глядачі зустрічали наш гурт з українськими прапорами! Слова підтримки України виразили Ріта Ора, Девід Гетта, гурт Muse, дякуємо! А також особисто зустрілися з гуртом One Republic, які висловили підтримку Україні, і сказали, що їм подобається музика Kalush Orchestra", - розповів колектив.

Kalush Orchestra / © Associated Press
Kalush Orchestra / Фото: Associated Press

Цьогоріч нагороди MTV Europe Music Awards отримали:

  • Тейлор Свіфт  - "Найкращий артист", "Найкраща попвиконавиця" і "Найкраще відео"
  • Нікі Мінаж - Найкраща пісня" і "Найкращий хіп-хоп виконавиць"
  •  Девід Гетта - "Найкраща колаборація" і "Найкращий електронний артист
  • Seventeen - "Найкращий новий артист"
  • Lisa - "Найкращий виконавець K-Pop"
  • Anitta - "Найкраща латинська музика"
  • Muse - "Найкращий рок-виконавець"
  • Gorillaz - "Найкраща альтернативна музика"
  • BTS - "Найкращі фанати"

Нагадаємо, раніше гурт Kalush Orchestra познайомився із маленькою Златою з Канади, яка своїм співом заробляла гроші для України.

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Дата публікації
Перегляди
303
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