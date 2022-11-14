Гурт Kalush Orchestra запалив на сцені престижної музичної премії MTV EMA 2022

Гурт Kalush Orchestra запалив сцену однієї з найпрестижніших музичних премії MTV Europe Music Awards 2022, яка відбулася 13 листопада у Дюссельдорфі.

Український колектив був запрошений у якості спеціального гостя та створив особливий номер, якій присвятив Україні.

Так, спочатку Kalush Orchestra виконав куплет нової пісні, а вже потім зазвучала переможна Stefania. також на сцені з'явилися не лише учасники гурту, а й танцюристи у знаменитих рожевих панамках.

Як розповіли Kalush Orchestra на своїй сторінці в соцмережах, у Німеччині їх зустріли з оваціями, а багато світових знаменитостей висловили свою підтримку Україні.

Kalush Orchestra / Фото: Associated Press

"Глядачі зустрічали наш гурт з українськими прапорами! Слова підтримки України виразили Ріта Ора, Девід Гетта, гурт Muse, дякуємо! А також особисто зустрілися з гуртом One Republic, які висловили підтримку Україні, і сказали, що їм подобається музика Kalush Orchestra", - розповів колектив.

Kalush Orchestra / Фото: Associated Press

Цьогоріч нагороди MTV Europe Music Awards отримали:

Тейлор Свіфт - "Найкращий артист", "Найкраща попвиконавиця" і "Найкраще відео"

- "Найкращий артист", "Найкраща попвиконавиця" і "Найкраще відео" Нікі Мінаж - Найкраща пісня" і "Найкращий хіп-хоп виконавиць"

Найкраща пісня" і "Найкращий хіп-хоп виконавиць" Девід Гетта - "Найкраща колаборація" і "Найкращий електронний артист

"Найкраща колаборація" і "Найкращий електронний артист Seventeen - "Найкращий новий артист"

- "Найкращий новий артист" Lisa - "Найкращий виконавець K-Pop"

- "Найкращий виконавець K-Pop" Anitta - "Найкраща латинська музика"

- "Найкраща латинська музика" Muse - "Найкращий рок-виконавець"

- "Найкращий рок-виконавець" Gorillaz - "Найкраща альтернативна музика"

- "Найкраща альтернативна музика" BTS - "Найкращі фанати"

Нагадаємо, раніше гурт Kalush Orchestra познайомився із маленькою Златою з Канади, яка своїм співом заробляла гроші для України.

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