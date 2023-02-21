Гурт Kalush Orchestra змінив імідж та анонсував вихід першої англомовної пісні

Гурт Kalush Orchestra, який переміг на "Євробаченні-2022", повідомив про творчі зміни. Так, колектив змінив концертні вбрання, а також анонсував вихід англомовної композиції.

Під час концерту в паризькому Cabaret Sauvage колектив з'явився на сцені у нових костюмах. Гурт вирішив більш осучаснити свої образи, але водночас лишити традиційні українські елементи.

Kalush Orchestra

Зокрема, сопілкар Тимофій Музичук замість гуцульського строю тепер виступає в стилізованій орнаментом куртці та шапці.

Kalush Orchestra

Лідер Kalush Orchestra Олег Псюк зняв кептар та одягнув сорочку, яка теж стилізована орнаментом.

Kalush Orchestra

Загалом, всі музиканти гурту тепер грають на сцені у схожому вбранні.

Kalush Orchestra

До речі, артисти потішили прихильників ще одним сюрпризом. Так, Kalush Orchestra анонсував вихід першого англомовного треку, який можна буде почути вже 3 березня. Про що саме буде композиція, наразі невідомо. Однак, гурт співатиме про зміни.

Зазначимо, незабаром музиканти вирушать у концертний тур містами Америки. Вперше вони поїхали на гастролі до США восени минулого року. Тоді Kalush Orchestra вдалося зібрати на допомогу Україні 60 мільйонів гривень.

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