Гурт Kalush Orchestra змінив імідж та анонсував вихід першої англомовної пісні

Колектив осучаснив концертні вбрання, але водночас залишив традиційні українські елементи.
Гурт Kalush Orchestra, який переміг на "Євробаченні-2022", повідомив про творчі зміни. Так, колектив змінив концертні вбрання, а також анонсував вихід англомовної композиції.
Під час концерту в паризькому Cabaret Sauvage колектив з'явився на сцені у нових костюмах. Гурт вирішив більш осучаснити свої образи, але водночас лишити традиційні українські елементи.
Зокрема, сопілкар Тимофій Музичук замість гуцульського строю тепер виступає в стилізованій орнаментом куртці та шапці.
Лідер Kalush Orchestra Олег Псюк зняв кептар та одягнув сорочку, яка теж стилізована орнаментом.
Загалом, всі музиканти гурту тепер грають на сцені у схожому вбранні.
До речі, артисти потішили прихильників ще одним сюрпризом. Так, Kalush Orchestra анонсував вихід першого англомовного треку, який можна буде почути вже 3 березня. Про що саме буде композиція, наразі невідомо. Однак, гурт співатиме про зміни.
Зазначимо, незабаром музиканти вирушать у концертний тур містами Америки. Вперше вони поїхали на гастролі до США восени минулого року. Тоді Kalush Orchestra вдалося зібрати на допомогу Україні 60 мільйонів гривень.
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