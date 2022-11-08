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Гурт Kalush Orchestra зворушив історією маленької Злати з Канади, яка передала гроші для України

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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39
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Гурт Kalush Orchestra зворушив історією маленької Злати з Канади, яка передала гроші для України

Фото: facebook.com/kalush.official

Колектив зустрівся із дівчиною під час свого туру.

Гурт Kalush Orchestra зворушив шанувальників історією маленької українки Злати, яка зараз живе у Канаді.

Дівчинка самостійно заробила 500 доларів завдяки своєму співу на концертах за кордоном. Увесь свій гонорар Злата вирішила передати для допомоги Україні.

"Дівчинка Злата передала 500доларів на допомогу Україні, які заробила сама, співаючи на концертах. Її мама написала, що Злата дуже любить гурт Kalush Orchestra та хоче нам передати ці кошти для України. Це неймовірно, коли такі маленькі дітки роблять такі великі вчинки! Дякуємо", - написав колектив.

Зароблені кошти Злата передала улюбленим артистам у милому конверті із підписом "Гонорар Злати Барчук".

© facebook.com/kalush.official
Фото: facebook.com/kalush.official

Музиканти змогли поспілкуватися зі своєю маленькою фанаткою та навіть заспівали разом пісню "Stefania". Відео із гуртом та Златою у сукні-вишиванці  розчулило Мережу.

Раніше стало відомо, що Kalush Orchestra стануть спеціальними гостями престижної премії "MTV Europe Music Awards 2022", яка відбудеться 13 листопада у Дюсельдорфі. 

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Дата публікації
Перегляди
39
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