Гурт KAZKA представив альбом найкращих хітів та різдвяних треків, щоб допомогти дітям з Харкова

Гурт KAZKA представив альбом зі своїми найкращими хітами та різдвяними композиціями під назвою "Свята".

До нового альбому увійшли улюблені треки, які за п'ять років існування колективу набрали найбільшу популярність серед українських слухачів. Окрім цього, до збірки увійшли чотири нові версії головних хітів, серед яких — три акустичних у супроводі талановитого українського піаніста Євгена Хмари.

"Для нас цей альбом — можливість створити новорічний муд, адже кожен з нас заслуговує на свято, попри всі обставини, що спіткали Україну в цей надскладний рік. Це шанс подякувати всім вам за ці неймовірні 5 років разом та підбити підсумки, тому кожен трек у збірці — особливий та незамінний у творчості гурту KAZKA", - розповіли музиканти.

KAZKA / Фото: пресслужба гурту KAZKA

До того ж, прем'єра альбому "Свята" має свою особливу мету, а саме зібрати 150 тисяч гривень для діток з різних дитячих будинків Харкова, які сьогодні облаштовуються в безпечнішому регіоні України. Всі кошти з монетизації будуть також перераховані на благодійну ініціативу.

"Завдяки релізу платівки, ми мріємо допомогти облаштувати умови для життя діток з дитячих будинків Харкова на новому місці та створити для них маленьку зимову казку. Кожен з нас може відчути себе Таємним Миколайчиком та приєднатись до збору. Дива трапляються, потрібно лише вірити та діяти!", — розповідають учасники KAZKA.

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