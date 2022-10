Гурт KAZKA відвідав постраждалу від ядерного удару Хіросіму і закликав світ вберегти від цього Україну

Гурт KAZKA у рамках свого благодійного туру вирушили до японського міста Хіросіма, яке майже 80 років тому постраждало від ядерного удару.

Про свій візит до міста гурт розповів на офіційній сторінці в Instagram. Музиканти побували у Меморіальному парку миру та показали, як виглядає Хіросіма у наш час.

Для перегляду відео гортайте праворуч

Крім того, гурт KAZKA влаштували фотосесію на тлі лякаючих експонатів музею Миру та Купола Гембаку із табличкою "It could happen in Ukraine. Аct now" (Це може статися в Україні. Дійте зараз - ред.).

"Сьогодні ми відвідали сучасний музей та меморіал на місці, де безпосередньо стався вибух. Побачили страшні кадри, від яких холодно та моторошно. Але найстрашніше те, що просто зараз, у 2022 році, Україні чи не щодня погрожують ядерним ударом. Саме тому ми ініціювали візит в Хіросіму. Наші місія та обов‘язок — розповідати про те, що сьогодні відбувається вдома. Про варварські методи агресора, що силою нав‘язує нам свою волю", - розповів гурт KAZKA.

