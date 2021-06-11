Колектив представив пісню до ремейку всесвітньо відомого серіалу.

Відомий український гурт KAZKA випустив саундтрек до серіалу "Моя улюблена Страшко" – адаптації всесвітньо відомого колумбійського формату Betty la fea або Ugly Betty.

Так, 11 червня, відбулась прем'єра нової пісні колективу "Красива серцем".

"Красива серцем" – пісня-експеримент для гурту, адже тут манера співу фронтвумен Олександри Заріцької відрізняється від звичного звучання, як і сама музика. Слухач стикається із зовсім новим форматом, але все це об’єднує звична гармонія та звуки сопілки Дмитра Мазуряка. У слухача виникає відчуття єднання з музикою, з собою та навколишнім світом, що також є одним із меседжів серіалу.

"Ідея і пісня мені сподобались одразу! Адже я, як і кожна дівчина, відчуваємо схожість історії головної героїні серіалу із власним життям. Неважливо якої зовнішності людина та чим займається – ми часто стикаємось із булінгом, об’єктивізацією та несприйняттям себе. Я хочу, щоб ця пісня надихала, заряджала емоціями та силами, а основне – давала віру у себе. Адже головне – бути красивим серцем та мати чисті думки, а все інше умовності", – зазначила Заріцька.

Зауважимо, українська адаптація серіалу, яку знімає на замовлення 1+1 українська кінокомпанія "Кінороб", відрізнятиметься від оригінального формату. Вона покаже реалії сучасного життя українців у великому місті, їхні проблеми та виклики. У серіалі порушать питання мобінгу (булінг на роботі), сексизму, об'єктивації, спілкування в Мережі та інші. Попри те, що світ стрімко змінюється, суспільство продовжує давати оцінку людині за її зовнішністю. Головна героїня серіалу "Моя улюблена Страшко" власним прикладом покаже, що краса – це не лише зовнішні дані, але і якості, які варто розпізнати з перших хвилин – доброта, чесність, вміння співчувати, відданість. Світ змінюється, а разом із ним – змінюється і героїня.

Нагадаємо, днями з’явилися перші кадри з головною героїнею серіалу "Моя улюблена Страшко". На екрани вийшов тизер проморолика.

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