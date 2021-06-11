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Гурт KAZKA випустив саундтрек до серіалу "Моя улюблена Страшко"

Гурт KAZKA випустив саундтрек до серіалу "Моя улюблена Страшко"

пресслужба гурту KAZKA

Колектив представив пісню до ремейку всесвітньо відомого серіалу.

Відомий український гурт KAZKA випустив саундтрек до серіалу "Моя улюблена Страшко" – адаптації всесвітньо відомого колумбійського формату Betty la fea або Ugly Betty.

Так, 11 червня, відбулась прем'єра нової пісні колективу "Красива серцем".

"Красива серцем" – пісня-експеримент для гурту, адже тут манера співу фронтвумен Олександри Заріцької відрізняється від звичного звучання, як і сама музика. Слухач стикається із зовсім новим форматом, але все це об’єднує звична гармонія та звуки сопілки Дмитра Мазуряка. У слухача виникає відчуття єднання з музикою, з собою та навколишнім світом, що також є одним із меседжів серіалу. 

"Ідея і пісня мені сподобались одразу! Адже я, як і кожна дівчина, відчуваємо схожість історії головної героїні серіалу із власним життям. Неважливо якої зовнішності людина та чим займається – ми часто стикаємось із булінгом, об’єктивізацією та несприйняттям себе. Я хочу, щоб ця пісня надихала, заряджала емоціями та силами, а основне – давала віру у себе. Адже головне – бути красивим серцем та мати чисті думки, а все інше умовності", – зазначила Заріцька.

Зауважимо, українська адаптація серіалу, яку знімає на замовлення 1+1 українська кінокомпанія "Кінороб", відрізнятиметься від оригінального формату. Вона покаже реалії сучасного життя українців у великому місті, їхні проблеми та виклики. У серіалі порушать питання мобінгу (булінг на роботі), сексизму, об'єктивації, спілкування в Мережі та інші. Попри те, що світ стрімко змінюється, суспільство продовжує давати оцінку людині за її зовнішністю. Головна героїня серіалу "Моя улюблена Страшко" власним прикладом покаже, що краса – це не лише зовнішні дані, але і якості, які варто розпізнати з перших хвилин – доброта, чесність, вміння співчувати, відданість. Світ змінюється, а разом із ним – змінюється і героїня.

Нагадаємо, днями з’явилися перші кадри з головною героїнею серіалу "Моя улюблена Страшко". На екрани вийшов тизер проморолика.