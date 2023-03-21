Гурт KAZKA запалив на сцені найбільшого в світі шоукейс-фесту SXSW у США

Український гурт KAZKA взяв участь у фестивалі South by Southwest (SXSW), який щорічно проходить в Остіні (штат Техас, США).

18 березня на заході пройшов Український день, на якому артисти змогли вкотре нагадати світові про війну, яка триває в нашій країні.

Цьогоріч KAZKA – вже в розширеному складі – радувала техаську публіку своїми хітами та новими піснями і закликала всіх підтримувати Україну в цей непростий для всіх нас час.

KAZKA / Фото: пресслужба гурту KAZKA

"Ми вже вдруге тут. І вдруге з важливою місією – розповісти про Україну та отримати підтримку від світу. Щиро радіємо, що кожного року на цьому неймовірному заході в Остіні збирається дедалі більше українців та небайдужих американців, які вболівають за долю нашої країни. Саме вони є тією рушійною силою, що наближає нас до перемоги. Нам приємно бути тут разом, спільною українською громадою, відчувати емпатію глядачів і ділитися творчістю задля майбутнього", – ділиться фронтвумен гурту Олександра Заріцька.

KAZKA / Фото: пресслужба гурту KAZKA

Участь у фестивалі також взяв гурт Kalush Orchestra. Музиканти не лише виступили на сцені масштабного заходу, а ще й запалили разом із відомим репером Armani White під його хіт Billie Eilish.

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