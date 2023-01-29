Гурт KAZKA зібрав приголомшливу суму на допомогу ЗСУ під час концерту для бійців полку "Азов"

Колектив продав свою першу пластинку, щоб зібрати кошти для захисників.
Гурт KAZKA днями влаштували благодійну зустріч та невеличкий концерт для бійців полку "Азов".
Своїм виступом колектив хотів не лише підтримати наших героїв, а й зібрати кошти на потреби захисників на фронті.
Під час концерту колектив збирав донати для бійців української армії, а також виставив на продаж свою першу музичну платівку. Її придбали за чималу суму - тисячу доларів, що приблизно дорівнює 36,5 тисячам гривень.
"Позавчора на заході для "Азову" продали нашу першу платівку за 1000 доларів. І загалом зібрали 174 тисячі гривень на допомогу воїнам", - розповіла у сторіз в Instagram солістка гурту Олександра Заріцька.
Також співачка поділилася своїми враженнями після концерту та спілкування з бійцями полку "Азов".
"Ми під враженням від зустрічі з нашими героями з полку Азов. Днями я розповідала, що намагаюсь знаходити сили, аби займатись собою, доглядом тощо. Але після зустрічі з хлопцями, я була шокована, наскільки вони заряджені, усміхнені. Такі харизматичні, цікаві, веселі! Це і є справжній приклад для мене. Люди, які захищають нашу свободу, ризикують життям, перебувають в найекстремальніших умовах, і все одно сміються і надихають усіх навкруги! Тому відкидаємо смуток і поганий настрій! Беремо себе в руки й живемо на повну" – написала Заріцька.
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