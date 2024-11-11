Гурт "Курган і Агрегат" приголомшив, скільки грошей зібрав для ЗСУ своїми концертами в Європі

Український популярний гурт "Курган і Агрегат" приголомшив результатом свого музичного туру.

Так, колектив нещодавно повернувся з Європи, де відіграв низку благодійних концертів. За словами гурту, абсолютно кожен їхній крок був спланований так, щоб зібрати якомога більшу суму для допомоги українському війську. Зокрема, "Курган і Агрегат" не лише збирав кошти для ЗСУ з квитків, але й проводив аукціони серед прихильників. І у результаті музиканти привезли на Батьківщину 14 млн 38 тис. грн. Всю суму вони передадуть на потреби війська.

"Було багато сумнівів їхати в євротур чи ні, але вирішили все таки спробувати. Ну і як бачите, ні*уй*во так поспівали/почитали репа за бугром! Отже, гурт "Курган і Агрегат" привіз з європейського туру для Сил Оборони України 14 млн 38 тис. грн. З них 5 590 413 грн – це гроші з проданих квитків, тобто це донат на військо від учасників гурту! Решта – це донати та продані лоти на аукціонах!", - повідомили учасники гурту у Facebook.

Курган і Агрегат

Крім того, своїм прикладом музичний колектив нагадав колегам, які насправді суми вони можуть збирати для ЗСУ за кордоном. І наостанок "Курган і Агрегат" подякував всім, хто долучався до збору.

"Ось такі цифри виходять, коли благодійний тур не тільки на афішах називається благодійний, а і на ділі (співуни-заробітчани, цей шматок тексту для вас!). Дякуємо всім, хто приходив на наші концерти, дякуємо всім переможцям аукціонів, всім, хто просто так донатив! Мир всім українцям", - додали артисти.

Нагадаємо, нещодавно актор Дмитро Сова розповів нові подробиці служби в ЗСУ. Зірка зізнався, що його перевели до іншої бригади.

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