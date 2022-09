Гурт LATEXFAUNA випустив іронічний кліп на трек "Cherkaschyna" зі звабливими танцями

Гурт LATEXFAUNA запрем'єрив новий кліп на композицію "Cherkaschyna" з майбутнього альбому "Senbernar".

В новому треку "Cherkaschyna" LATEXFAUNA згадують про звабливих дівчат, що залишилися незайманими в юні роки. А ще це пісня про останній день літа, коли вчорашні школярі вилетять з батьківського гнізда і полетять на "дизельному Ікарі" до великих міст.

Режисером нового відео колективу став відомий ізраїльський режисер Інді Хаїт, той самий, який знімав для Тіни Кароль кліп на трек "Скандал".

Як зізнався вокаліст гурту Діма Зезюлін, знімання кліпу на "Cherkaschyna" стали для учасників гурту справжнім випробуванням.

LATEXFAUNA

"Ніхто з нас не займався танцями до цього. Ви це й самі можете помітити, подивившись кліп. А займатися по 4 години 4 рази на тиждень упродовж місяця — це вам не курей за бари брати та двері ковбасою зав'язувати", – каже він.

Танець ставила одна з найзатребуваніших хореографинь в українському шоубізнесі Марина Кущова, відома своєю співпрацею з ROSALÍA, Lola Marsh, Тіною Кароль, DOROFEEVA тощо.

У кліпі режисер Інді Хаїт вдало поєднав офісний екшн в дусі "Wherever I Go" OneRepublic та алюзію на культовий кліп Fatboy Slim "Weapon Of Choice" з карколомними танцями Крістофера Вокена.

LATEXFAUNA та Інді Хаїт

LATEXFAUNA

Зазначимо, що новий альбом LATEXFAUNA "Senbernar" вийде 30 вересня.

