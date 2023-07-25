Гурт O.TORVALD зворушив емоційною прем'єрою пісні-присвяти загиблим героям

Український гурт O.TORVALD зворушив шанувальників прем'єрою нової пісні.

Колектив випустив трек під назвою "Голосові" та емоційний кліп до нього з фронтменом Євгеном Галичем у головній ролі. Прем'єра композиції відбулася на YouTube-каналі O.TORVALD.

Пісня стала єдиною композицією в міні-альбому гурту, який отримав однойменну назву. Іншими аудіозаписами стали справжні голосові повідомлення Галича та його побратимів, які захищали Бахмут.

"Ми презентуємо ЕР "Голосові", але пісня там буде лише одна. Ще три аудіо – це аудіоповідомлення, записані моїм підрозділом у Бахмуті. Я не можу оминату цю частину свого життя у творчості, проте хочу це робити максимально відверто і чесно, і говорити лише про те, що сам пережив. У війні немає нічого романтичного, а за кожен метр вільної території віддаються життя", - розповів музикант.

Трек "Голосові" гурт присвятив усім побратимам Євгена, які віддали своє життя за незалежність України.

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