Гурт "Океан Ельзи" приголомшив, скільки коштів зібрав для ЗСУ з п'яти концертів у Києві

Також колектив розсекретив, на що підуть кошти.

Український гурт "Океан Ельзи" відіграв п'ять концертів у київському Палаці спорту і вже підбив підсумки.

Зокрема, колектив розкрив, яку чималу суму коштів вдалося зібрати для захисників. Музиканти влаштовували аукціон, де продавали мерч, а також частину грошей з продажу квитків переказали на потреби ЗСУ. Загалом вдалося зібрати 10 мільйонів 557 тисяч гривень.

Концерт "Океану Ельзи" в Києві / Фото: instagram.com/okeanelzy_official

"Всі ми з вами стали не просто учасниками події, коли знову були разом у неймовірній атмосфері тепла, щирості, взаємопідтримки, а й допомогли нашим захисникам на 10 557 000 гривень", — йдеться в повідомленні гурту.

Учасники "Океану Ельзи" поділилися, що 10 мільйонів 200 тисяч підуть на допомогу захисникам. Зокрема, музиканти проконсультуються з командирами бригад, закуплять необхідні речі та після цього нададуть звіт. Тим часом 357 тисяч, саме стільки було зібрано на благодійному аукціоні, підуть на закупівлю медичних автівок для бойових медиків, які вкрай необхідні на фронті.

Концерт "Океану Ельзи" в Києві / Фото: instagram.com/okeanelzy_official

Нагадаємо, один з п'яти концертів "Океану Ельзи" довелося зупинити через повітряну тривогу. Музиканти не розгубилися. Вони разом з прихильниками спустилися до укриття, де продовжили виступ.

Святослав Вакарчук зіграв концерту "Океану Ельзи" в метро під час повітряної тривоги

Читайте також: