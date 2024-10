Гурт "Океан Ельзи" звинуватили у ДТП з постраждалими: учасники відповіли

Український гурт "Океан Ельзи" опинився в епіцентрі скандалу.

Так, днями у Мережі ширилося відео з ДТП у Києві, на якому видно як чорний Mercedes неочікувано виїжджає на тротуарну зону, яка слугує терасою ресторану. У цей момент за столом сидять четверо осіб, на яких і наїхало авто. Власницею транспорту виявилася голова бренду One by One Лідія Сметана, яка теж прибула на місце скоєного. Вона прокоментувала інцидент і написала, що винуватцем ДТП став її водій, який не впорався з керуванням. Внаслідок чого у однієї з постраждалих виявили струс мозку.

"Пояснюю ситуацію: близько десятої вечора водій на моєму авто завозив речі до Палацу спорту. Не впорався з керуванням на повороті й виїхав на тротуар із літнім майданчиком кафе. Є постраждалі – в однієї дівчини діагностовано струс мозку", - написала бізнесвумен.

У Києві водій Mercedes влетів у літній майданчик ресторану з людьми

Інцидент набув ще більшого розголосу через одну деталь, яку помітили уважні юзери. А саме на руці у водія видніється браслет з написом назви гурту "Океан Ельзи". Ба більше, деякі свідки переконують, що чоловік намагався залагодити ситуацію своїм статусом. Тож, користувачі припустили, що винуватець є членом команди. Тим часом безпосередньо учасники гурту спростували заяву, пояснивши, що брендований браслет водія свідчив лише про те, що він підрядник, але не член команди.

"Він не працює з ОЕ, немає жодного стосунку до групи, менеджменту. Ми не знайомі з ним. А браслет "staff" отримують служби і підрядники, які працюють на заходах в Палаці спорту. Зараз це концерти ОЕ, тому на браслеті назва події "Океан Ельзи. 30 років. Той день", на яку вони отримують доступ", – заявили на сторінці музиканти.

Океан Ельзи / Фото: instagram.com/okeanelzy_official

