Гурт Scorpions на концерті підняв синьо-жовтий прапор і заспівав змінений для України хіт

У легендарного рокгурту Scorpions 9 липня відбувся концерт в Тель-Авіві, Ізраїлі, де музиканти черговий раз продемонстрували свою солідарність з Україною.

Зокрема, під час виступу лідер колективу Scorpions взяв у залі синьо-жовтий прапор.

Відповідні відео опублікували користувачі соцмереж. Клаус Майне з прапором України виконав декілька рядків легендарної пісні Winds of Change, яку Scorpions ще в березні змінили задля України.

На проекторі тим часом у синьо-жовтих кольорах був зображений міжнародний символ миру – "пацифік".

У залі, до речі, присутні також підтримували українців. У глядачів виднілися прапори України, а сцена підсвічувалася синьо-жовтими прожекторами.

Нагадаємо, Scorpions змінив слова своєї найвідомішої пісні Wind of change. Після вторгнення Росії артисти прибрали звідти згадку про Москву та Парк Горького й натомість проспівали "Тепер послухай моє серце, воно говорить Україна".

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