Гурт SPIV BRATIV довів до сліз композицією про Чорнобильську трагедію: "Більше, ніж пісня"

Сьогодні, 26 квітня, в День річниці трагедії на ЧАЕС учасники "Голосу країни", гурт SPIV BRATIV випустив зворушливу композицію "Чорнобильська рапсодія".

Нову пісню музиканти присвячують усім ліквідаторам та жертвам катастрофи. Як зізнаються учасники гурту, тема Чорнобиля знайома та болісна ще з їхнього дитинства. Брати жили на вулиці Віктора Кібенка – одного з перших ліквідаторів катастрофи. Пізніше, коли вже був створений гурт, виникло бажання написати твір у пам'ять про сумнозвісні події 26 квітня 1986 року.

Цікаво, що робота над створенням композиції тривала з 2016 по 2017 роки. Музиканти звернулися до запорізького поета Олександра Виженка, він написав вірші. Пізніше SPIV BRATIV написали музику.

"Чорнобильська рапсодія" – це твір, написаний насамперед для нас самих і для тих, кого ще торкає тема Чорнобиля. Ми вперше працювали із чимось більшим, ніж пісня. У цій музиці багато символів, які підтримують сенси рядків. Це одна із тих робіт, яку ми самі вважаємо довершеною. І не важливо скільки людей її почують", - коментує фронтмен гурту Дмитро Осичнюк.

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