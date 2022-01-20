Гурт "Тартак" офіційно припиняє своє існування: "Занадто багато перешкод"

Колектив 26 років тішив прихильників своїми піснями.

Український гурт "Тартак" приголомшив новиною про припинення існування.

Так, сьогодні, 20 січня, на офіційній сторінці в Facebook колектив оголосив про розпад. За словами музикантів, вони зустріли багато перешкод на їхньому творчому шляху.

"Ми, музиканти "Тартака", сьогодні офіційно завершуємо свою роботу у складі гурту. Дякуємо усім, хто підтримував наші намагання втримати на ходу цю легендарну машину, але занадто багато перешкод ми зустріли на шляху", - йдеться в заяві колективу.

Гурт "Тартак" припинив своє існування / facebook.com/TAPTAK

Втім, гурт таки потішив своїх прихильників. Музиканти зазначили, що вони створили новий проєкт. Вже зовсім скоро вони представлять його публіці.

"За майже два роки існування "Тартака" в оновленому складі нам вдалось створити між собою справжню колективну синергію, і це дало натхнення рухатись далі. Зовсім скоро вийде у світ наш новий проєкт, над яким ми зараз плідно працюємо і вже не можемо дочекатись прем'єри дебютної роботи", - повідомляється на офіційній сторінці.

Гурт "Тартак" припинив своє існування / facebook.com/TAPTAK

Нагадаємо, колектив "Тартак" заснували 1996 року. Саме тоді проєкт взяв участь у відбірковому турі фестивалю "Червона Рута", на якому незабаром переміг. 2000 року гурт представив дебютний альбом. Загалом, у дискографії "Тартака" налічується 10 студійних альбомів.

За час свого існування у колективі змінювалося чимало учасників. Втім, на початку 2020 року незмінний лідер "Тартака" Олександр Положинський пішов з гурту. Хоча колектив знайшов нового соліста – Сергія Строяна, втім без Положинського виступи були вже не ті, що раніше.

Читайте також: