Гурт The Hardkiss розкрив, скільки коштів з концертів за кордоном зібрав для ЗСУ і на що вони підуть

Гурт The Hardkiss на початку жовтня відіграв концерти за кордоном.

Зокрема, у колективу був тур містами США та Канади. Усього артисти відіграли сім концертів. Загалом, завдяки продажам Meet&Gree, а також проведенню благодійного аукціону колективу вдалося зібратися на потреби захисників понад 46 тисяч доларів, що в гривнях майже два мільйони. Кошти підуть на закупівлю FPV-дронів.

Концерт гурту The Hardkiss / Фото: instagram.com/the_hardkiss

"Дякуємо всім глядачам, які відвідали наші концерти. Дякуємо всім, хто донатив, купував Meet & Greet та брав участь в аукціонах. Дякуємо нашим партнерам Resilience Entertainment Group та фонду Liberty Ukraine за чудовий спільний результат для нашої країни", - йдеться в повідомленні The Hardkiss в Instagram.

Тим не менш, довкола The Hardkiss останнім часом виникають скандали. Річ у тім, що чоловічий склад колективу перебуває за кордоном, а лідерка Юлія Саніна виступає в Україні із сольною програмою.

Концерт гурту The Hardkiss / Фото: instagram.com/the_hardkiss

Нагадаємо, нещодавно колектив "Океан Ельзи" відіграв п'ять концертів у Києві. Музикантам вдалося зібрати 10 мільйонів 557 тисяч на потреби ЗСУ.

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