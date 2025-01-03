Гурт The Hardkiss скасував концерт у Києві та назвав причину: "Не витримав випробувань"

Гурт The Hardkiss офіційно повідомив про скасування свого концерту у київському НСК "Олімпійський".

Шоу мало б відбутися 18 червня 2025 року. Проте команда після неодноразового перенесення концерту "Десять" все ж вирішила повністю скасувати його. У своїй публікації в Instagram музиканти пояснили, що так відбулося через низку причин. Зокрема, через воєнний стан і гастрольну паузу. Тож згодом усі гроші за квитки будуть повернуті.

"Друзі, концерт The Hardkiss на НСК "Олімпійський" офіційно скасовано. Ми змушені були ухвалити це рішення через низку причин: продовження воєнного стану, не функціонування стадіону, втрату актуальності події, а також гастрольну паузу самого гурту. Протягом 2024 року квиткові оператори вже повернули кошти великій кількості людей, які зверталися із запитом. Ми продовжуємо цей процес і надалі", - йдеться у заяві.

The Hardkiss скасували концерт в НСК "Олімпійський" / Фото: instagram.com/the_hardkiss

Водночас The Hardkiss перепросили у всіх, хто очікував побачити їх на великій сцені цим літом. Вони зізналися, що це рішення було ухвалити дуже непросто, але випробування на шляху вимушують так чинити. Утім, команда у майбутньому пообіцяла тішити слухачів новою музикою.

"Ми щиро перепрошуємо всіх слухачів, які чекали на цю зустріч. Для кожного з нас, для всієї команди це рішення було болючим, але необхідним. Ми визнаємо, що цей масштабний проєкт не витримав випробувань пандемією та війною. Дякуємо всім нашим слухачам за любов і підтримку, ми присвячуємо цей рік створенню нової музики, яка, сподіваємося, потішить і підтримає вас", - написав гурт The Hardkiss.

Нагадаємо, нещодавно Юлія Саніна показала свою відпустку у колі родини з сином за кордоном.

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