Гурт ТІК довів до сліз емоційним чорно-білим кліпом на пісню про загиблих військових

Український гурт ТІК представив емоційну композицію "Журавлі", яку присвятив всім, хто віддав життя за Україну.

Це перша прем'єра колективу від початку повномасштабної війни рф проти України. В основу пісні лягли рядки з вірша поетеси Анни Осадчої "Присвята загиблому солдату", який вона надіслала солісту ТІК Віктору Бронюку в Instagram. Як зізнався музикант, цей вірш дуже його розчулив і кожне слово в ньому відгукнулося.

"Існує легенда, що саме із журавлями душі загиблих воїнів повертаються до рідної землі і своїх домівок, де досі чекають... Саме тому нову пісню ми назвали "Журавлі". Якщо не рахувати перезапуск "Люби ти Україну", це перша прем'єра нашого гурту з початку повномасштабної війни. Не тому, що всі ці місяці нам не було, що сказати. А тому, що сказати хотілось саме те, що йде від серця", - прокоментував Бронюк.

Музикант написав до пісні приспів та музику. Наразі багато учасників ТІК перебувають на передовій у лавах ЗСУ, тому записували композицію малим складом.

"Хоч пісня вийшла сумна, зате дійсно щира і близька кожному. Коли ми розпочали репетиції, зізнаюся: ледве вдавалось стримати клубок у горлі. За час війни, на жаль, всі ми втратили багатьох рідних і друзів. На полі бою загинув син дружини нашого барабанщика Роман Ратушний… Під час окупації Чернігівщини на власному подвір'ї від влучання снаряда "Граду" загинув тесть нашого бас-гітариста… Щодня маємо непоправні втрати найкращих синів і доньок України, які кохали, мріяли, будували плани на майбутнє, але їхні життя обірвав ворог і війна", - сказав соліст ТІК.

Режисером емоційного відео до пісні "Журавлі" виступив Роман Веркулич, з яким гурт співпрацює вже багато років.

Чорно-біле відео має дві сюжетні лінії. У першій — Віктор Бронюк з музикантами грають концерт для тих, хто через війну, на жаль, наживо його вже не почує. У другій — образи рідних, які до останнього чекають на своїх Героїв.

У фіналі кліпу воїн ЗСУ постає в образі розіп'ятого Ісуса Христа. Жертовність кожного, хто став на захист України — це не просто символи, а, на жаль, щоденна реальність.

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