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Гурт TVORCHI запрем'єрили іронічну пісню про телефонну залежність

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Гурт TVORCHI запрем'єрили іронічну пісню про телефонну залежність

TVORCHI / Фото: Пресслужба гурту TVORCHI

Український гурт записав трек про актуальну проблему сьогодення.

Гурт TVORCHI представили шанувальникам нову актуальну пісню "Вимкни телефон", у якій заспівали про телефонну залежність, що сьогодні охопила світ.

Прем'єра іронічної та запальної пісні відбулася на офіційному YouTube-каналі колективу. 

У новій композиції музиканти об'єднали гітарні ритми та легкий фанк разом із хаусом. Як розповіли TVORCHI, своєю піснею вони хотіли передати ностальгію по довоєнним часам. 

"Це історія хлопця, який на побаченні з дівчиною готовий дістати їй зірку з неба, а вона гортає стрічку в Instagram, не помічаючи його почуттів. В Instagram завжди красива картинка, але в пісні ми закликаємо - "вимкни телефон" і живи реальним життям, а не цифровим. Зараз це особливо актуально ще й для того, щоб зберегти свої нерви", - розповіли TVORCHI.

Раніше співачка Джамала також представила новий мініальбом "Поклик", у якому заспівала пісню на вірші Василя Симоненка. 

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Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
124
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