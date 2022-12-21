Гурт "Жадан і Собаки" приголомшив сумою, яку за три місяці зібрав для ЗСУ

Кошти музиканти збирали завдяки благодійним концертам.
Український рокгурт "Жадан і Собаки" на чолі із солістом Сергієм Жаданом підбив підсумки осені.
Зокрема, у своєму Facebook музиканти поділися, скільки коштів їм вдалося зібрати за три місяці для ЗСУ. Так, завдяки благодійним концертам колектив зумів зібрати близько 5 млн гривень для українських захисників.
"Дорогі брати і сестри! Дякуємо вам за те, що були з нами цієї осені. Спасибі усім за любов та підтримку. Це були незабутні концерти. Разом із вами нам вдалося зібрати близько 5 млн гривень для нашого війська. Наближаємо нашу перемогу разом!" – йдеться в повідомленні колективу.
Нагадаємо, нещодавно лідер колективу Сергій Жадан неочікувано зіграв головну роль у кліпі Христини Соловій. За сюжетом співачка та виконавець грали закохану пару та демонстрували пристрасні поцілунки.
Читайте також: