Гурт "Жадан і Собаки" приголомшив сумою, яку за три місяці зібрав для ЗСУ

Український рокгурт "Жадан і Собаки" на чолі із солістом Сергієм Жаданом підбив підсумки осені.

Зокрема, у своєму Facebook музиканти поділися, скільки коштів їм вдалося зібрати за три місяці для ЗСУ. Так, завдяки благодійним концертам колектив зумів зібрати близько 5 млн гривень для українських захисників.

"Дорогі брати і сестри! Дякуємо вам за те, що були з нами цієї осені. Спасибі усім за любов та підтримку. Це були незабутні концерти. Разом із вами нам вдалося зібрати близько 5 млн гривень для нашого війська. Наближаємо нашу перемогу разом!" – йдеться в повідомленні колективу.

Концерт гурту "Жадан і собаки" / Фото: facebook.com/ZhadanDogs/

Нагадаємо, нещодавно лідер колективу Сергій Жадан неочікувано зіграв головну роль у кліпі Христини Соловій. За сюжетом співачка та виконавець грали закохану пару та демонстрували пристрасні поцілунки.

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