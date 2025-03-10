Гурт Ziferblat поїде на "Євробачення-2025" з оновленою піснею: як тепер звучить "Bird of Pray"

Україна виступить на конкурсі вже у травні цього року.

Гурт Ziferblat оновив свою конкурсну пісню перед поїздкою на "Євробачення-2025", яке відбудеться у Швейцарії.

Як відомо, на міжнародному пісенному конкурсі Україну представлятиме пісня Bird of Pray. Так, після перемоги на нацвідборі гурт Ziferblat зробив конкурсний трек ще масштабніше. У треку з’явилися оркестрові партії в приспіві, що додали пісні кінематографічного розмаху, а також загадкові паузи на початку, які зберігають інтригу до кульмінаційного моменту. Гурт також вирішив дещо змінити приспів для виразності.

"Ми трохи полегшили приспів, адже в початковій версії він був перенасичений вокальними партіями. Завдяки цьому голос Дані звучить виразніше, а бек-вокали ми навпаки зробили менш помітними, щоб надати треку більшого об’єму та динаміки", – пояснюють музиканти.

За декілька годин після публікації оновленого треку Україна перебуває у десятці найкращих. Так, згідно з оновленими букмекерськими прогнозами, гурт може посісти дев'яте місце. Щоправда, такі прогнози до проведення конкурсу ще неодмінно змінюватимуться. Утім, очікується, що ревамп треку Bird of Pray може суттєво підвищити шанси України на перемогу.

До слова, пісенний конкурс відбудеться в швейцарському місті Базель. Перший півфінал "Євробачення-2025" заплановано на 13 травня, де виступатиме Україна. Другий півфінал відбудеться 17 травня, а суперфінал – 17 травня.

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