Гурту "Антитіла" наказали їхати з передової: чим займатимуться музиканти

Музиканти колективу "Антитіла" більше не воюватимуть на передовій.

Відповідний наказ, повертатися з фронту, їм віддав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Та, попри те, що Тарас Тополя, Сергій Вусик і Дмитро Жолудь більше не виходитимуть на передову, вони все ж продовжать службу в лавах ТрО.

"Розпорядженням головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, "Антитіла" відряджені до Києва із зони бойових дій на півночі Харківщини. Тарас Тополя, Сергій Вусик і Дмитро Жолудь продовжують нести службу в лавах 130 Батальйону ТРО, проте від сьогодні не виходитимуть згідно з бойовими розпорядженнями на передову в якості стрільців-парамедиків евакуаційних екіпажів", - поділилися музиканти у своєму Instagram.

Антитіла / Фото: instagram.com/antytila_official

Нині артисти повертаються до творчості. Вони вже взяли участь в урочистостях, присвячених Дню Незалежності. Далі вони планують давати благодійні концерти за кордоном.

Загалом, артисти збиратимуть кошти для матеріального забезпечення ЗСУ та допомоги сім'ях загиблих побратимів.

"Музиканти вже взяли участь у заходах присвячених Дню Незалежності України, на черзі важливі мистецькі акції закордоном та соціальна робота, особливо важлива в цей час для держави. В рамках власного Благодійного Фонду "Антитіла" зосередяться на матеріальному забезпеченні ЗСУ та 130-го Батальйону, підтримці дітей загиблих побратимів, аеророзробці", - поділилися музиканти.

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