"Ґвалтівники, злодії, мародери та воєнні злочинці": Єфросиніна висміяла парад у Росії

"Ґвалтівники, злодії, мародери та воєнні злочинці": Єфросиніна висміяла парад у Росії

Сьогодні, 9 травня, у містах Росії відбулися паради на честь Дня перемоги.

Утім, коли країна святкує перемогу над нацизмом, російські окупанти цинічно обстрілюють мста України, вбивають мирних мешканців, руйнують та розкрадають їхні будинку.

На ці дійства, що відбувалися в Росії, не змогла спокійно дивитися українська ведуча Маша Єфросиніна. За її словами, на цьому параді марширували ґвалтівники, воєнні злочинці, злодії та мародери.

"Коли весь світ об'єднується у підтримці вільної України, Росія проводить свій так званий "парад перемоги". Але хто марширує в ньому: вбивці жінок, дітей та літніх людей; ґвалтівники, злодії, мародери та воєнні злочинці", - висміяла дійство Єфросиніна.

Ведуча додала, що це не "парад перемоги", а "парад сорому". Коли весь цивілізований світ виступає проти смертей невинних людей, 70% росіян підтримують ганебну війну, яку розв’язала Росія.

"Це парад сорому країни, де 70% населення підтримує дії найбільшого терориста сьогодення! Але ми все знаємо та запам'ятаємо! Україна переможе! Росія залишиться ні з чим", - підсумувала Маша.

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