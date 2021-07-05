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Гвен Стефані після шести років стосунків потайки вийшла заміж за колегу

Гвен Стефані після шести років стосунків потайки вийшла заміж за колегу

Getty Images

Обранцем артистки став Блейк Шелтон.

Екссолістка гурту No Doubt, співачка Гвен Стефані, якій декілька тижнів тому друзі влаштували дівич-вечір, нарешті вийшла заміж.

Після шести років стосунків виконавиця пішла під вінець з відомим кантрі-співаком Блейком Шелтоном. Закохані потайки уклали шлюб 3 липня. Урочиста подія, на яку були запрошені найближчі, відбулася на ранчо кантрі-співака в Оклахомі, пише видання PageSix.

Зазначимо, що раніше Блейк Шелтон на території свого ранчо звів каплицю, аби там одружитися з Гвен.

Нагадаємо, що Гвен Стефані та Блейк Шелтон заручилися в жовтні 2020 роки після п'яти років разом і першої зустрічі на шоу The Voice. До цього Шелтон протягом чотирьох років перебував у шлюбі з Мірандою Ламберт. А Гвен 13 років була заміжня за музикантом Кевіном Россдейлом, від якого має трьох синів та який її зраджував.