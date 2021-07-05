Гвен Стефані після шести років стосунків потайки вийшла заміж за колегу

Обранцем артистки став Блейк Шелтон.

Екссолістка гурту No Doubt, співачка Гвен Стефані, якій декілька тижнів тому друзі влаштували дівич-вечір, нарешті вийшла заміж.

Після шести років стосунків виконавиця пішла під вінець з відомим кантрі-співаком Блейком Шелтоном. Закохані потайки уклали шлюб 3 липня. Урочиста подія, на яку були запрошені найближчі, відбулася на ранчо кантрі-співака в Оклахомі, пише видання PageSix.

Зазначимо, що раніше Блейк Шелтон на території свого ранчо звів каплицю, аби там одружитися з Гвен.

Нагадаємо, що Гвен Стефані та Блейк Шелтон заручилися в жовтні 2020 роки після п'яти років разом і першої зустрічі на шоу The Voice. До цього Шелтон протягом чотирьох років перебував у шлюбі з Мірандою Ламберт. А Гвен 13 років була заміжня за музикантом Кевіном Россдейлом, від якого має трьох синів та який її зраджував.

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