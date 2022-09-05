Гвінет Пелтроу поділилася рідкісними фото з родиною і показала дорослих дітей

Голлівудська акторка Гвінет Пелтроу поділилася літніми спогадами з шанувальниками.
Зірка кіно Гвінет Пелтроу нечасто публікує в своїх соцмережах світлини з родиною. Однак на цей раз акторка вирішила поділитися зі своїми прихильниками найяскравішими літніми спогадами.
На сторінці в Instagram Гвінет поширила добірку з фотографіями і відео, на яких показала членів своєї родини та друзів.
На одній зі світлин зіркова мама позувала разом зі своїми дітьми від шлюбу з музикантом гурту "Coldplay" Крісом Мартіном - 18-річною Еппл та 16-річним Мозесом. Фани зазначили, що доросла донька стала дуже схожа на Гвінет.
Також володарка "Оскара" показала, який вигляд зараз має її 79-річна мама, відома акторка Блайт Даннер.
Останньою в добірці стала світлина Гвінет разом з її нинішнім чоловіком, сценаристом Бредом Фелчаком. Щасливе подружжя позувало у вечірньому вбранні на тлі розкішного будинку.
"Літо 2022, ти принесло все це без залишку. Емоції, пригоди, перехідний період, радість та біль у серці. Дякую за твої спогади, зв'язки та поглиблення", - підписала допис Пелтроу.
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